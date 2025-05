環境学習都市 西宮市でヴィーガンOK店が35店舗超え！日本ヴィーガン協会

日本ヴィーガン協会は、市の協力の下、西宮市内の飲食店にヴィーガンメニュー導入を呼びかけ、ヴィーガンOK店が35店舗を超えたことを発表しました。

日本ヴィーガン協会

日本ヴィーガン協会は、市の協力の下、西宮市内の飲食店にヴィーガンメニュー導入を呼びかけ、ヴィーガンOK店が35店舗を超えたことを発表。

出先で食べるものがなく昼食を抜くこともある理事らの経験から、ヴィーガンが食事できるようにとノンヴィーガンのお店に説明しました。

脱炭素食として世界で広がるヴィーガン食ですが、日本では食べられるところが少なく、大阪万博開催で増加している外国人観光客を西宮市でもてなすことができたらとの思いもあります。

協会代表自ら既存の仕入れ内容でできるヴィーガンメニューの提案やアドヴァイスも行い、対応できる飲食店が、この活動を開始してから2ヶ月で、中華料理、イタリア料理、タイ料理、インドネシア料理、日本料理を含む35店舗確認できています。

意欲的に新メニューに取り組む店もあり、今後も増えていく見込みです。

西宮市は酒都と呼ばれ、日本酒が江戸に下り天領となりました。

日本酒を造る水を守るために環境保全意識が育ち、環境学習イベントとしてヴィーガンフェスを開催する土壌となりました。

今回日本酒の試飲も提供します。

第7回西宮ヴィーガンフェスは5月26日(月)開催、ヴィーガンコースを提供することになった中華料理店などが初出店し、お店に行かずとも気軽に体験することができます。

第7回西宮ヴィーガンフェス5/26

■西宮ヴィーガンOK店について

市の商工課が協力し、市内の飲食店の組合などに、ヴィーガン食導入を呼びかけました。

3月から店舗で確認や指導を始め、現在35店舗がヴィーガン対応可能となっています。

1店舗ずつ説明を継続し、今後も増える見込みです。

■「西宮ヴィーガンフェス」について

完全植物性のごはんやスイーツが兵庫県内外から出店、SDGsの8つの目標に寄与する、選りすぐりの美味しい食事を販売します。

パネル展で、畜産の状況や、野生動物との共生を試みる農業、循環型林業などが学べ、ステージのお話は国内外の環境保全と暮らしについて学べます。

ワークショップは森を学ぶ工作を。

第7回日本ベジタリアンアワードでは、本フェス開催が市民活動賞を受賞しています。

■ステージ講演内容

・ヴィーガンって何?基調講演及び野生のくまに起こっていること 12:00

一般社団法人日本ヴィーガン協会理事

・インドネシアの森を守るコーラのお話 12:30

一般社団法人Hidamari理事 森林再生事業elf代表 村田 りほさん

・中東パレスチナに心を寄せて〜人・動物・環境に起きている/きたこと〜 13:00

第9回日本ベジタリアンアワードで海外活動賞受賞の架け箸代表 高橋 智恵さん

・環境学習紙芝居とおはなし 14:00

文部科学大臣賞受賞ストーリーテラー おはなしきゃんどる田中 千代野さん

・ボルネオ島の野生動物を守るために、消費者の私たちにできること 15:00

ウータン・森と生活を考える会事務局長 石崎 雄一郎さん

■食事とスイーツ

環境負荷なく、体にも優しい、農薬不使用、化学調味料なしの食事やスイーツ中心に販売され、グルテンフリーのスイーツもあります。

ヴィーガンOK西宮事業で、中華料理が初出店します。

愛媛県の神社内にあるヴィーガンカフェ月虹をはじめ、奈良県、京都府、岡山県、長野県、東京都、北海道など県外からも出店します。

■ワークショップ

ボルネオの森を学ぶ、子どもも大人も楽しい工作ができます。

■自然農野菜

動物性堆肥も使わない、大地の恵みだけの野菜販売があります。

■パネル展

西宮自然保護協会の西宮自然観察

生物多様性保全事業

畜産動物

野生のクマ調査

■無料進呈(西宮自然保護協会内)

・環境省が推奨するヴィーガン非常食パン 100名

環境学習クイズに答えた方に進呈します。

クイズは引換券に書いてあります。

ポール・マッカートニーが承認しているミートフリーマンデーオールジャパン提供。

https://www.meatfreemondayjapan.com

■医師による無料個別健康相談

市内の芦田クリニック院長である医師に、完全植物性食の栄養についてや、気になる体調について相談できます。

12:40〜14:20(本部にて予約推奨)

■物々交換会「ぐるり」(15時まで)

楽天市場売り上げNo.1の実績のあるアパレルメーカー、株式会社ワンピースの環境保全貢献事業です。

譲りたい物を持参いただき、欲しいものと交換します。

■第7回西宮ヴィーガンフェス「環境保全と衣食住」概要

日時 : 2025年5月26日(月)11時〜17時

場所 : 六湛寺公園、六湛寺南公園(西宮市役所横隣接)

アクセス : 阪神西宮駅「市役所口」徒歩1分

JR西宮駅 徒歩10分

阪急阪神国道駅 徒歩15分

内容 : ・脱炭素完全植物性ごはんとスイーツ、エコ雑貨、

フェアトレード、環境学習など30出店

・環境学習パネル展

・環境学習講演

・紙芝居

・ボルネオのオランウータン着ぐるみ撮影

・ゼロ円物々交換会

入場料 : 無料

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境学習都市 西宮市でヴィーガンOK店が35店舗超え!日本ヴィーガン協会 appeared first on Dtimes.