国内外でとらふぐ料理「玄品」は、2025年5月10日(土)〜6月30日(月)の期間、会員様限定の「母の日・父の日 お手伝いキャンペーン」を実施します。

玄品「母の日・父の日 お手伝いキャンペーン」

期間 :2025年5月10日(土)〜6月30日(月)

対象 :LINE会員様限定

内容 :対象コースが通常価格から1,000円引き

実施店舗:下記店舗を除く全店

(茨木、塚口、八尾、吹田、堺天神、名古屋錦本町、銀座一丁目、

練馬、本厚木、大船、青葉台、亀戸、あざみ野、品川大井町、川口)

国内外でとらふぐ料理「玄品」は、2025年5月10日(土)〜6月30日(月)の期間、会員様限定の「母の日・父の日 お手伝いキャンペーン」を実施。

LINE会員様を対象に、人気の「玄」「醍醐」「天楽」の各コースを、通常価格から1,000円引きで提供します。

■母の日・父の日 お手伝い券とは?

玄品では「家族や大切な方を、玄品に連れてきたい」「玄品なら家族を連れてきても安心」と思って頂けるような、温かい距離感が育める店づくりに、日々努めています。

母の日・父の日はお客様にとって最も身近で大切な方へ感謝を伝える大事な時間。

昔作った「肩たたき券」のように、この「お手伝い券」をスタッフにお渡しください。

最も身近で大切な人への孝行を、最高のおもてなしでサポートさせて頂きます。

■対象コース

・玄コース(全5品) 通常5,300円(税込) → 特別価格4,300円(税込)

【内容】付き出し(湯引き)・てっさ・てっちり・雑炊・デザート

【玄品】母の日・父の日 お手伝いキャンペーン対象コース:玄

・醍醐コース(全6品) 通常6,800円(税込) → 特別価格5,800円(税込)

【内容】付き出し(湯引き)・てっさ・唐揚げ・てっちり・雑炊・デザート

【玄品】母の日・父の日 お手伝いキャンペーン対象コース:醍醐

・天楽コース(全8品) 通常8,500円(税込) → 特別価格7,500円(税込)

【内容】付き出し(湯引き)・てっさ・唐揚げ・焼きふぐ・てっちり・純金鍋コラーゲン・雑炊・デザート

■会員登録方法

・LINE会員登録:表示される二次元バーコードをLINEアプリで読み込み、

友だち追加してください。

■予約方法

ご希望店舗への電話・ウェブサイト・公式LINEから予約いただけます。

※予約の際にクーポン利用の旨をお伝えください。

■とらふぐ料理「玄品」について

「玄品」は「ふぐの王様」とらふぐにこだわり、独自の熟成技術(国際特許取得)で究極の旨味を引き出したふぐ料理を提供。

ふぐ調理師免許保持者が80名以上在籍しているほか、調達から物流、加工、販売に至るまで徹底管理されたとらふぐを使用することで、高級食材を手頃な価格で提供しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気コースが1,000円引きに!玄品「母の日・父の日 お手伝いキャンペーン」 appeared first on Dtimes.