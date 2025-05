朝・昼・夜のハーブティー・ブレンド体験！リビングデザインセンターOZONE「国産カモミールを使った心華やぐワークショップ」

【リビングデザインセンターOZONE】では、5月17日(土)に「国産カモミールを使った心華やぐワークショップ」を開催します。

開催日時:2025年5月17日(土)11:00〜12:30

会場 :リビングデザインセンターOZONE 3F weeeat! studio

定員 :12名

参加費 :CLUB OZONE(住まいる、プロフェッショナル)会員=1,500円(税込)/人、

一般=2,200円(税込)/人

※ワークショップ申込前に会員登録が完了していない場合、

受講料は1,500円(税込)となりませんので、ご注意ください。

支払方法:当日支払い(現金のみ) ※受付時に参加費をお支払いください。

申込方法:事前申込制(先着順)

申込締切:2025年5月14日(水)18:30

【リビングデザインセンターOZONE 概要】

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分、

都営新宿線・京王新線「新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

5月はカモミールがかわいらしい花を咲かせる季節。

有機肥料を使い、農薬を使わずに愛情いっぱいに育てられた貴重な国産のフレッシュカモミールが、長野県安曇野「カミツレの里」から届きます。

今回のワークショップでは長野県安曇野からカモミールの生産者を招いて、生産のストーリーや想い、産地の魅力についてたっぷりとお話を伺います。

さらに、ハーブの専門家による食や暮らしの中で役立つカモミールの活用方法や、身も心も軽やかに過ごすためのハーブティーの知識を学べます。

●内容

・長野県安曇野カミツレの里 生産者による国産カモミールのお話

・国産カモミールを使ったワークショップ

カモミールマッサージオイル作り/朝・昼・夜のハーブティー・ブレンド体験/カモミールティー3種の飲み比べとカモミールを使ったプチスイーツのご飲食

※制作したカモミールオイルとハーブティーはお持ち帰りとなります。

●講師

飯田 智子(一般社団法人ハーブブレンドスタイル協会 代表理事)

ハーブ歴25年、5500種以上のブレンドを提供。

体調不良をきっかけにハーブの力を実感し、独自のブレンド理論を確立。

70種のハーブを扱う、ブレンド専門スクールを運営。

暮らしに寄り添うハーブの楽しさを発信。

講師として活動し、全国に広がるネットワークを構築。

医療団体や生産者と連携し、健康や環境課題に取り組んでいる。

北條 裕子(株式会社SouGo 代表取締役社長)

赤ちゃんから大人まで安心して使えるコスメブランド「華密恋」を企画・製造・販売。

「人の役に立ちたい」という想いから心と身体をリセットする場、製品を提供。

国内生産者と連携して、有機カモミールの栽培を6県で手掛ける。

