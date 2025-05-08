『ONE PIECE』S.H.Figuartsに未来服Ver.の「ジュエリー・ボニー」が登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年9月発送予定。
2025年9月発送予定「S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-」(8,250円)
TVアニメ『ONE PIECE』より、エッグヘッド編で登場した未来服Ver.の「ジュエリー・ボニー」が、アクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」に登場。
圧倒的可動に加え、交換用表情パーツ3種や手首パーツ左右各3種、「“大喰らい”ジュエリー・ボニー」を再現できるピザが付属する。
さらに、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-」(別売り)用の交換用表情パーツや手首パーツ左右が付属し、「ルフィ」がピザを食べる様子も再現可能となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2025年9月発送予定「S.H.Figuarts ジュエリー・ボニー -未来島エッグヘッド-」(8,250円)
圧倒的可動に加え、交換用表情パーツ3種や手首パーツ左右各3種、「“大喰らい”ジュエリー・ボニー」を再現できるピザが付属する。
さらに、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-」(別売り)用の交換用表情パーツや手首パーツ左右が付属し、「ルフィ」がピザを食べる様子も再現可能となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション