ステフィン・カリーが左ハムストリングを負傷…最低1週間の離脱、PO復帰は第5戦以降か

5月8日(現地時間7日)、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが左ハムストリングの張りと診断されたと報道。少なくとも、1週間はコートから離れることになるようだ。『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が伝えている。

Golden State's Stephen Curry has sustained a Grade 1 left hamstring strain and will be ruled out for Game 2 against Minnesota on Thursday, sources tell ESPN. It's the first strained muscle of Curry's career, so exact return timetable is unclear due to first rehab like this. pic.twitter.com/Wgdpej617k

- Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2025