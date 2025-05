点検・検査・測定データなどをその場で 入力することでExcelに直接反映！bridge「GANBA-EXCEL」

bridgeは、現場作業を終えた後、オフィスに戻って膨大なExcel作業に追われるという悩みを解決するため、新業務支援ツール【GANBA-EXCEL】を2025年5月1日(木)にサービス開始しました。

bridgeは、現場作業を終えた後、オフィスに戻って膨大なExcel作業に追われるという悩みを解決するため、新業務支援ツール【GANBA-EXCEL】を2025年5月1日(木)にサービス開始。

■GANBA-EXCELとは?

現場での作業内容を、その場でExcelに直接反映できる革新的なWebアプリです。

点検・検査・測定データをスマホやタブレットから入力するだけで、わざわざオフィスに戻って取りまとめる必要がありません!

既に海外の現場でも利用いただいており、業務効率化に貢献しています。

簡単・自由に利用可能

GANBA-EXCELのデータが直接反映されたExcel

■充実のサポート機能

Excelテンプレート管理

あらかじめ設定されたExcelテンプレートを利用し、帳票作成をスムーズに。

■自動入力機能

日時情報・GPS情報は自動で取得!人の手によるミスを大幅に削減できます。

■マルチデバイス対応

スマートフォンやタブレットPCで、現場からそのまま操作が可能

専用アプリのインストールも不要で、Webブラウザからすぐにアクセスできます。

■写真アップロードサポート

現場で撮影した写真をそのままアップロード。

データと一緒に記録できるので、より正確な作業報告が可能です。

■あらゆる現場で大活躍!

GANBA-EXCELは、業種を問わず幅広い現場で活用可能です。

・電柱点検

・マンホール検査

・車検作業

・設備点検

・建設現場 など…

現場で入力、その場で完結します。

GANBA-EXCELが、現場作業を驚くほどスピーディーに変えていきます。

■こんな方におすすめ

・毎日の報告業務に時間を取られている

・現場とオフィスを何度も往復している

・データミスや入力漏れを減らしたい

・業務効率を徹底的にアップさせたい

現場作業の「いま」を変える。

