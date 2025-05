【「アズールレーン」島風 小休憩のサマーアイランドVer. 通常版】 発売日:2月頃 価格:18,700円 セール価格:12,703円

楽天ブックスにて、エレガントから発売中のフィギュア「『アズールレーン』島風 小休憩のサマーアイランドVer. 通常版」が特別価格で販売されている。セール価格は32%オフの12,703円。

本商品は、YostarのシューティングRPG「アズールレーン」に登場する、重桜に所属する駆逐艦「島風」を着せ替え「小休憩のサマーアイランド」の姿で立体化したフィギュア。華奢なボディを包む可愛らしい水着は忠実に再現されており、特徴的なロングヘアもクリアパーツにグラデーション塗装を施すことで涼しげな仕上がりになっている。「微笑み顔」の差し替え表情パーツも付属し、好みの表情で飾ることができる。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.