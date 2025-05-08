７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．０７ドル（－１．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９１．９ドル（－３０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５３．１セント（－５８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．００セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．００セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３０．５０セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．７６（－２．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５８．０７ドル（－１．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９１．９ドル（－３０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５３．１セント（－５８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．００セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．００セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３０．５０セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．７６（－２．４７）
出所：MINKABU PRESS