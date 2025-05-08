・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．０７ドル（－１．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３９１．９ドル（－３０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２５３．１セント（－５８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１８．００セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４１．００セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３０．５０セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．７６（－２．４７）

出所：MINKABU PRESS