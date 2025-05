KISS OF LIFEのベルが日本でも抜群の美貌を披露した。

【写真】ほぼ布がない!? ベル、真っ白美背中全開の大胆衣装

ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「暑い」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、大阪・道頓堀のグリコサインの前でポーズを決めるベルの姿が収められている。クロップド丈のタンクトップにジーンズ姿のベルは、変装もせず、輝きを放つ美貌を惜しげもなく披露している。

この投稿をみたファンからは「グリコでばり決めるやん」「可愛すぎます」「なんでこんなに日本が似合うの?」「大阪に女神がぁ」といったコメントが寄せられている。

(写真=KISS OF LIFE公式Instagram)

なお、ベルが所属するKISS OF LIFEは、5月2日・4日に「2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN」大阪公演を行った。