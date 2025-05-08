８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１５：００ 独・鉱工業生産
１５：００ 独・貿易収支
２０：０２ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨公表
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
※米・３０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：カカクコム<2371>，味の素<2802>，日清食ＨＤ<2897>，ＴＩＳ<3626>，イビデン<4062>，花王<4452>，武田<4502>，小野薬<4528>，トレンド<4704>，富士フイルム<4901>，ライオン<4912>，ＪＦＥ<5411>，ダイキン<6367>，栗田工<6370>，オムロン<6645>，ＩＨＩ<7013>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，バンナムＨＤ<7832>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，千葉銀<8331>，群馬銀<8334>，郵船<9101>，日テレＨＤ<9404>，ＳＢ<9434>，カドカワ<9468>，大ガス<9532>，ＮＴＴデータ<9613>，コナミＧ<9766>ほか
出所：MINKABU PRESS
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１５：００ 独・鉱工業生産
１５：００ 独・貿易収支
２０：０２ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨公表
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
※米・３０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：カカクコム<2371>，味の素<2802>，日清食ＨＤ<2897>，ＴＩＳ<3626>，イビデン<4062>，花王<4452>，武田<4502>，小野薬<4528>，トレンド<4704>，富士フイルム<4901>，ライオン<4912>，ＪＦＥ<5411>，ダイキン<6367>，栗田工<6370>，オムロン<6645>，ＩＨＩ<7013>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，バンナムＨＤ<7832>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，千葉銀<8331>，群馬銀<8334>，郵船<9101>，日テレＨＤ<9404>，ＳＢ<9434>，カドカワ<9468>，大ガス<9532>，ＮＴＴデータ<9613>，コナミＧ<9766>ほか
出所：MINKABU PRESS