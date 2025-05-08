８日の主なマーケットイベント ８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

２０：０２ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨公表

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：カカクコム<2371>，味の素<2802>，日清食ＨＤ<2897>，ＴＩＳ<3626>，イビデン<4062>，花王<4452>，武田<4502>，小野薬<4528>，トレンド<4704>，富士フイルム<4901>，ライオン<4912>，ＪＦＥ<5411>，ダイキン<6367>，栗田工<6370>，オムロン<6645>，ＩＨＩ<7013>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，バンナムＨＤ<7832>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，千葉銀<8331>，群馬銀<8334>，郵船<9101>，日テレＨＤ<9404>，ＳＢ<9434>，カドカワ<9468>，大ガス<9532>，ＮＴＴデータ<9613>，コナミＧ<9766>ほか



出所：MINKABU PRESS