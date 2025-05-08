【英国】

RICS住宅価格指数（4月）08:01

予想 N/A 前回 2.0%（RICS住宅価格指数)



英中銀政策金利（5月）20:00

予想 4.25% 前回 4.5%（英中銀政策金利)



【ユーロ圏】

ドイツ鉱工業生産指数（3月）15:00

予想 1.1% 前回 -1.3%（前月比)

予想 -2.6% 前回 -4.0%（前年比)



ドイツ貿易収支（3月）15:00

予想 189.0億ユーロ 前回 177.0億ユーロ（貿易収支)



【南アフリカ】

製造業生産高（3月）20:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)



【米国】

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）21:30

予想 -0.5% 前回 1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 5.4% 前回 2.2%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30

予想 N/A 前回 24.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）

予想 N/A 前回 191.6万件（継続受給者数)



卸売在庫（確報値）（3月）23:00

予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 2.4%（卸売売上高・前月比)



※予定は変更することがあります

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