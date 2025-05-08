【英国】
RICS住宅価格指数（4月）08:01
予想　N/A　前回　2.0%（RICS住宅価格指数)

英中銀政策金利（5月）20:00
予想　4.25%　前回　4.5%（英中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（3月）15:00
予想　1.1%　前回　-1.3%（前月比)
予想　-2.6%　前回　-4.0%（前年比)

ドイツ貿易収支（3月）15:00
予想　189.0億ユーロ　前回　177.0億ユーロ（貿易収支)

【南アフリカ】
製造業生産高（3月）20:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)

【米国】
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）21:30
予想　-0.5%　前回　1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　5.4%　前回　2.2%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30
予想　N/A　前回　24.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）
予想　N/A　前回　191.6万件（継続受給者数)

卸売在庫（確報値）（3月）23:00
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　2.4%（卸売売上高・前月比)

※予定は変更することがあります