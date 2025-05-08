　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万6960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39101.08円　　ボリンジャーバンド3σ
38095.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37949.25円　　200日移動平均
37654.85円　　ボリンジャーバンド2σ
37093.07円　　75日移動平均
37077.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36960.00円　　8日夜間取引終値
36779.66円　　7日日経平均株価現物終値
36626.00円　　5日移動平均
36208.63円　　ボリンジャーバンド1σ
35820.00円　　一目均衡表・転換線
34762.40円　　25日移動平均
34000.00円　　一目均衡表・基準線
33316.17円　　ボリンジャーバンド-1σ
31869.95円　　ボリンジャーバンド2σ
30423.72円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース