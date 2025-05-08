日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万6960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39101.08円 ボリンジャーバンド3σ
38095.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37949.25円 200日移動平均
37654.85円 ボリンジャーバンド2σ
37093.07円 75日移動平均
37077.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36960.00円 8日夜間取引終値
36779.66円 7日日経平均株価現物終値
36626.00円 5日移動平均
36208.63円 ボリンジャーバンド1σ
35820.00円 一目均衡表・転換線
34762.40円 25日移動平均
34000.00円 一目均衡表・基準線
33316.17円 ボリンジャーバンド-1σ
31869.95円 ボリンジャーバンド2σ
30423.72円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39101.08円 ボリンジャーバンド3σ
38095.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37949.25円 200日移動平均
37654.85円 ボリンジャーバンド2σ
37093.07円 75日移動平均
37077.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36960.00円 8日夜間取引終値
36779.66円 7日日経平均株価現物終値
36626.00円 5日移動平均
36208.63円 ボリンジャーバンド1σ
35820.00円 一目均衡表・転換線
34762.40円 25日移動平均
34000.00円 一目均衡表・基準線
33316.17円 ボリンジャーバンド-1σ
31869.95円 ボリンジャーバンド2σ
30423.72円 ボリンジャーバンド3σ
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