俳優の 松田翔太 (39)が7日、自身のインスタグラムを更新。愛車の50年以上前の“英国高級 スポーツカー ”を運転する写真を公開した。これまで、 イギリス マクラーレン や、 イギリス スポーツカー メーカーTVRの名車『Tuscan』などに乗っている写真を投稿するなど、車好きの一面を見せていた松田。この日の投稿では、過去に自身の愛車であることを明かした1966年式『ジャガー E-type』と、新旧の『ポルシェ』という3台の高級外車の写真をたっぷり投稿しながら「On Any Sunday」「Link up with @taca3 @poggytheman @ragazziclub」と、報告。「良き ゴールデンウィーク でした」と ドライブ を楽しんだことを明かした。この投稿に「Eタイプカッコいいですね! クラシックカー no.1ですね」「ジャガーEタイプ 憧れの車 GTロマンでハマった車」「911の内装、センス抜群ですね」「なんておしゃれな集団なんだ」「めちゃくちゃかっこいい!!」「カッコ良すぎます」などのコメントが寄せられている。