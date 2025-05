人類の進化は偶然？必然？…大進化をいつも「最適な状態」にする「調律者」とは何者なのか？

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか? それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか?」

進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え』が発売されます。

本記事では、〈「全く同じ進化」は起こるのか?「進化の再現可能性」という問題に挑む、生物学者たちの「壮大な実験」〉に引き続き、進化は偶然か必然か、そして大進化をいつも最適な状態に「調律」する、「調律師」という存在について詳しく見ていきます。

※本記事は、5月22日発売の千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』(講談社現代新書)より抜粋・編集したものです。

"自然の実験"と"調律者"

偶発性の意味や作用を巡って、哲学者や物理学者も参戦し、侃々諤々の議論が戦わされたものの(※11)、結局この大論争は真相の決着を見ぬまま、ほぼ迷宮入りと化していた。

改めてこの論争を振り返り、いくつもの「進化のパーツ」を並べたうえでレフェリーを務めたのが、進化学者ジョナサン・ロソスだった。2017年、著書『Improbable Destinies』(邦題:『生命の歴史は繰り返すのか?』)でロソスは、人類の出現は運命──進化史の必然──だったのかという問いを巡る、グールド対コンウェイ゠モリスの論争に、判定を下した(※12)。

「もし過去に起きた数え切れないほどの出来事のどれかが違った形で起きていたら、ホモ・サピエンスは進化していなかっただろう。私たちの存在は必然とは程遠い。私たちは出来事がそのように起きたという幸運のおかげで、ここにいるのである(※12)」

ロソスはこう記し、人類の進化は偶然の産物であるという点について、グールドに軍配を上げた。もし白亜紀末に、隕石衝突という不運に遭遇しなかったパラレルワールドがあれば、そちらでは恐竜の占拠が続いて哺乳類の多様化は起きず、人類への進化は阻止されただろうという。ロソスは骨格の構造と系統的な制約からみて、恐竜、すなわち鳥類で、大きな脳と器用な手と二足歩行がすべて同時に進化するのは不可能で、"恐竜人"や"鳥人"は進化しない、つまり人類に似た姿の知的生命体も進化しなかったはずだと説く。

その進化は一期一会の進化なのだ。もちろんカンブリア爆発の時点から、人類の出現を予測することはできないし、人類の出現はその時点で定まった未来ではないのである。

そうした二度と起こりそうにない進化の例として、ロソスは独自路線を進んだカモノハシなど、特殊な「進化のパーツ」をいくつも挙げている。

ところが一方でロソスは逆のことも言う。進化は予測可能な場合もあるようだ、と部分的にはコンウェイ゠モリスに軍配を上げているのだ。収斂進化もありふれた現象であるとして、その一般性を示す「進化のパーツ」を並べている。また、特殊に見える姿の生物も、その一部だけ見れば他の生物との収斂が認められる。だから再生された進化史の動画が、巻き戻す前と極端に違う結果にはならないだろう、とも考えている。

ロソスは、人間以外の様々な動物で、例えば軟体動物のタコを含めて、ある程度の知的能力が繰り返し収斂進化してきた例を挙げ、人類のような姿の知的生命体はいないとしても、「知的生命体は、宇宙で私たちだけではないのかもしれない」と述べている。

ロソスは一期一会の人類進化でグールドを支持しつつ、反グールドの立場も支持しているのだ。

実はグールドの思考実験とその主張──「同じ時代から再び進化がスタートしたら、同じような大進化は二度と起こらない」ことを自然界でテストする方法がある、とロソスは言う。

同じ時代から進化を繰り返しスタートさせる代わりに、違う場所で似た状態からスタートした進化を観察すればよい、というのである。同一ではないが似ている初期集団が実際に放された複数の似た場所で、それぞれ同じ大進化が起きたかどうか調べるのだ。繰り返し再生した進化の動画に何度も人類型生命体が出現するなら、太陽系外の地球と似た惑星でも人類型生命体が進化しているだろう、と考えるのと同じ論理である。

例えばひと塊の群島に住む固有生物は、そうした"自然の実験"の条件を満たしている。銀河系に散らばるいくつもの地球型惑星のように、群島は、似た環境条件のいくつもの島からなる。しかも島ごとに違う環境変化や種分化、絶滅の歴史を経験する。数百万年以上前の遠い昔に、それぞれの島に初期集団として配置された類似の祖先が、今どうなっているか、どんな大進化を辿ったかを調べれば、グールドの思考実験を検証できるのである。

"自然の実験"の結果

そして実際に行われた"自然の実験"の結果を示して、ロソスはこう結論した。

「その結果は、言うまでもなく、グールドの主張と矛盾する(※12)」

"自然の実験"では、進化は何度でも同じ適応の道のりを辿りうる。「同じ大進化は二度と起こらない」というグールドの主張は否定される、というのだ。

ロソスが放ったグールドへの刺客の一つは、ロソス自身の研究対象、西インド諸島のアノールトカゲの適応放散(*同一起源の生物が多くの種に種分化するとともに、異なった環境や暮らし方に適応し、食性や生活様式などのニッチ利用と形態を分化させる現象をいう)だった。

これは木の樹冠部だとか根元だとか、地上だとか、特定の住み場所に適応し、それぞれ姿形の異なる、大きく六つのタイプに分化している。この同じ適応放散のセットが、異なる島で独立に繰り返し起きたのだった。同じタイプに属する種は、系統が違うし、別の歴史を経て進化してきたのに、形も暮らし方も瓜二つだ。

進化は偶発性の妨害をはねのけて、何度でも同じ動画の再生を繰り返しうるのである。ロソスはこう指摘する。「自然選択は、進化の仕方を限定し、同じような環境条件では同じような適応が起きるよう強いることが多い。時に、環境がもたらす問題に生物学的な最適解が存在し、種は多くの場合、その最適解を繰り返し獲得する(※12)」。

では、なぜその"自然の実験"では、偶発性の介入が阻止されるのだろう。"実験"開始時点での祖先集団は、どの島も似ているとはいえ完全に同じではないし、その後に起こる環境変化や攪乱、絶滅のイベントは島ごとに異なる。

それにもかかわらず、何が自然選択の法則性を維持し、誤差を調整し、どの島でも何度でも、"自然の実験"を同じ最適状態に導くのだろう。ロソスはこの偶発性と必然性を操るものの正体を、"自然の実験"結果に対して、はっきりと特定しているわけではない。

だが、グールドが進化史の動画を使って唱える偶発性を無力化し、何度でも予定通りの最適な解決策へと「調律」する──そんな仕掛けを作り出す「調律者」がいるはずなのだ。それはいったい何だろうか。

言い換えると、自然選択の法則性を高め、歴史の偶発性によるずれを修正し、大進化をいつも最適な状態に「調律」するもの──これを生み出した存在を「調律者」と呼ぶなら、それは何者なのか、という話である。

もし「調律者」がいつも「調律」を授けるなら、つまり"自然の実験"結果に従うなら、ヒトは再生された進化史の動画に何度でも出現するはずだし、宇宙にはヒトそっくりの姿の宇宙人がいるはずだ。前記のロソスの判定は支持されない。迷宮入りの問題は迷宮のままになる。なぜ"自然の実験"で、「調律者」は繰り返す適応の矢を射って、グールドを討ちとったのだろう。

果たして「調律者」の正体は何か?

この謎の探究を、私たちの"旅"の目的にしようと思う。"旅"で出会った「進化のパーツ」を集めて組み合わせれば、きっと「調律者」の謎が解けるだろうと思うからだ。

ところでロソスは、「同じ大進化は二度と起こらない」というグールドの思考実験を否定するために、アノールトカゲの他にもう一つ、"自然の実験"結果の力を借りた。

そのグールドへの刺客について、ロソスはこう説明している。

「それはカタマイマイ属のカタツムリである。このカタツムリの生息地は小笠原諸島と呼ばれる東京の南600マイルに浮かぶ30個の島々である。辺境の小さな島々(総面積34平方マイル)のほとんどは無人島である(人口2400人)。しかし、小笠原諸島の自然の美しさは、その島の小ささと人口の少なさを補って余りある。……(中略)……全部で19種からなるカタマイマイ属は、小笠原の世界遺産価値の一翼を担っている。樹上の葉についている完樹上性の種もいれば、木の幹や根元を住み家にする半樹上性の種もいる。地上に住む種は、開けた場所と隠蔽された場所に住む種に分かれる……(中略)……つまりこれはカタツムリ流の適応放散なのだ。カリブ海ではアノールトカゲがそうであるように、小笠原諸島ではカタツムリの適応放散が、繰り返されている。島で一種の祖先から多様化し、ニッチ利用が異なるひとセットのスペシャリストが何度も進化したのだ。それぞれの島で同一タイプのスペシャリストが進化し、時に、異なる島で別々に進化した同タイプのスペシャリストは、殻では区別がつかないほど収斂している(※12)」

*

(※11)Dennett DC 1995 Darwin’s dangerous idea: evolution and the meanings of life. Simon and Schuster (『ダーウィンの危険な思想──生命の意味と進化』山口泰司ほか訳、青土社); Harrison P, Hesketh I eds. 2016 Replaying the Tape of Life: Evolution and Historical Explanation. Stud. Hist. Philos. Sci. Part C, 58: 1-122; Orgogozo V 2015 Replaying the tape of life in the twenty-first century. Interface Focus 5: 20150057.

(※12)Losos JB 2017 Improbable Destinies: Fate, Chance, and the Future of Evolution. Riverhead Books. (『生命の歴史は繰り返すのか?』的場知之訳、化学同人)

【もっと読む】進化生物学者が挑む「究極の謎」…なぜ生き物は変わっていくのか?