パリSGvsアーセナル 試合記録
【欧州CL準決勝第2戦】(パルク デ プランス)
パリSG 2-1(前半1-0)アーセナル
<得点者>
[パ]ファビアン・ルイス(27分)、アクラフ・ハキミ(72分)
[ア]ブカヨ・サカ(76分)
<警告>
[パ]ヌーノ・メンデス(18分)、フビチャ・クバラツヘリア(86分)
[ア]デクラン・ライス(26分)、マイルズ・ルイス・スケリー(56分)、リッカルド・カラフィオーリ(86分)、ブカヨ・サカ(86分)
観衆:47,511人
└パリSGが初のCL制覇に王手! F・ルイス&ハキミ弾でアーセナル撃破、5シーズンぶり決勝でインテルと対戦
パリSG 2-1(前半1-0)アーセナル
<得点者>
[パ]ファビアン・ルイス(27分)、アクラフ・ハキミ(72分)
[ア]ブカヨ・サカ(76分)
<警告>
[パ]ヌーノ・メンデス(18分)、フビチャ・クバラツヘリア(86分)
[ア]デクラン・ライス(26分)、マイルズ・ルイス・スケリー(56分)、リッカルド・カラフィオーリ(86分)、ブカヨ・サカ(86分)
観衆:47,511人
└パリSGが初のCL制覇に王手! F・ルイス&ハキミ弾でアーセナル撃破、5シーズンぶり決勝でインテルと対戦