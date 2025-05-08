【欧州CL準決勝第2戦】(パルク デ プランス)

パリSG 2-1(前半1-0)アーセナル

<得点者>

[パ]ファビアン・ルイス(27分)、アクラフ・ハキミ(72分)

[ア]ブカヨ・サカ(76分)

<警告>

[パ]ヌーノ・メンデス(18分)、フビチャ・クバラツヘリア(86分)

[ア]デクラン・ライス(26分)、マイルズ・ルイス・スケリー(56分)、リッカルド・カラフィオーリ(86分)、ブカヨ・サカ(86分)

観衆:47,511人

パリSGが初のCL制覇に王手! F・ルイス&ハキミ弾でアーセナル撃破、5シーズンぶり決勝でインテルと対戦