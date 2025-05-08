¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¤Îà»àµå·ã¹âá¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¾Î»¿¡¡ÃæÌîÂóÌ´¤Ï¡ÖÆ®»Ö¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¸×¾¤ÎàÌÔ¸×º²á¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡½¡½¡£ºå¿À¤Ï£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤Ï£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£µð¿Í¤ÈÆ±Î¨¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¹Ï¢Àï¤Ï£´¾¡£µÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µå¾ì¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£·²ó¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ø¤Î»àµå¤À¡£°ì»àÆóÎÝ¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¡¢µð¿Í£³ÈÖ¼ê¡¦¹âÍü¤Î¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿Ä¾µå¤¬ÃæÌî¤ÎÇØÃæ¤òÄ¾·â¡£¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤±¤º¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸×ÅÞ¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ÆÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¡£°ì¿¨Â¨È¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤«¤é¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¼Õºá¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÃæÌî¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÃæÌî¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»àµå¤¬¤é¤ß¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ï»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë°ì·ï¤â¤¢¤ë¡££´·î£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î£¸²ó¤Ë¡¢Êá¼ê¡¦ºäËÜ¤¬Æ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ·ãÅÜ¡£À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ÆàÍè¤¤¡ªá¤È¤¤¤Ã¤¿¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢Æ±Àï¤Ï·Ù¹ð»î¹ç¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¸×¾¤Î·ã¹â¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ£Ï£Â¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð°¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤·¡¢ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥«¥á¥é¤ÇÈ´¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£Æ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¸×¾¤Ë¼Â¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¹ÅçÀï¤Ç´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ®»Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤«¤é´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ»æ¤ËËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦ÃæÌî¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À»Ø´ø´±¤Îà¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£