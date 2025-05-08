¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡½÷¿À¤Ë¥¥å¥ó¡Û¹âÌÚçýÇò¡¡¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄÉµá
¡¡ÁÄÉã¤¬¥â¥È¥¯¥í¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡¢¤½¤ì¤òÉã¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëº´Æ£ËàÌï¤â¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥È°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¹âÌÚçýÇò¡Ê18¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¡£Æ´¤ì¤Î¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯Àï¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï¾¡Î¨5.83¤È9¿Í¤Î½÷»Ò¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¡ÖÀû²óÎÏ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡4·î23Æü¤ÎÄÅ5R¤Ç¤ÏÂç³°¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ2Ãå¤È½é¤Î½®·ôÍí¤ß¡£3Ï¢Ã±33Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âÇÛÅö¤ÇÁ´¹ñ¤ËÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ï½é1Ãå¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤êÁ´ÂÎ¤ÎÃå¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÊÖÅú¡£¤½¤Î¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤¬Áá¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡4Æü¤Î¤Ó¤ï¤³2R¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¬2Äú½Ð¤Æ¤Î·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼137ÁöÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¡ª¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÊâ³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËàÌï¤µ¤ó¤ÏSG¤Ë¤â½Ð¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£º´Æ£¤È¤Î¼¡¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡þ¹âÌÚ¡¡çýÇò¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤Þ¤·¤í¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£134´üÀ¸¡£¡ÖÌ´¤Ï»Õ¾¢¤ÎÈÓÅç¾»¹°¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¤´ÅöÃÏ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡õ¥Ü¡¼¥È¾ì¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß½¸¤á¤ë¤³¤È¡£1¥á¡¼¥È¥ë45¡¢49¥¥í¡£·ì±Õ·¿AB¡£