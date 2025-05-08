»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬ÂæÏÑ¡¦¹ã³¤¤«¤éEV¶¡µë¤Ç¹ç°Õ¡¡ÍèÇ¯¸åÈ¾¤á¤É¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤Ø
»°É©¼«Æ°¼Ö¤ÏÂæÏÑ¤Î¡Ö¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤«¤éEV¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¤¬EV¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À¸»ºÂç¼ê¡Ö¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤¬¹ã³¤¤«¤éEV¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ö¼ï¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯¸åÈ¾¤ò¤á¤É¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹ã³¤¤ÏEV»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î¤ÎÀïÎ¬ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤â¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÅêÆþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
EV¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï³«È¯ÈñÍÑ¤ÎÁýÂç¤Ç²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï¹ã³¤¤Ê¤É¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ä¹Ìî,
¥À¥¤¥¹,
¾åÅÄ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÀÅ²¬