韓国の13人組グループ・SEVENTEENのBlu-ray『SEVENTEEN TOUR'FOLLOW'AGAIN TO JAPAN』が、初週売上2.1万枚を記録し、8日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Discランキング」 で初登場1位を獲得。自身通算3作目の1位獲得となった。本作には、2023年11月から12月に開催された自身最大規模のドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』から福岡・福岡PayPayドーム公演、2024年5月にアンコール公演として開催されたスタジアムツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN』から横浜・日産スタジアム公演の模様が収録されている。<クレジット:オリコン調べ(2025年5月12日付:集計期間:2025年4月28日〜5月4日)>