ロックバンド・ONE OK ROCKの最新ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Discを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、合計売上3.9万枚(DVD:2.1万枚、BD:1.8万枚)を記録し、自身通算10作目の1位を獲得した。

本作は、2024年に開催された自身最大規模のワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』から、2024年9月に行われた東京・味の素スタジアムのライブの模様を収録した映像作品。同ツアーは7都市8公演で19万人を動員し、バンド史上最大規模となった。本編には、初期の楽曲から2025年3月3日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『DETOX』に収録されている最新楽曲などが収録されている。全21曲を網羅した豪華なセットリストとなっている。パッケージには、ライブ写真に加え撮り下ろしフォトやインタビューを掲載した約100ページにわたるブックレットを同梱。恒例となったライブ当日を振り返るインタビューに加え、結成20周年を迎えたバンドの軌跡や、今後の展望についてメンバー全員が語る内容となっており、バンドの素顔に迫る読み応えのある仕上がりとなっている。8月からはスタジアムおよびドーム会場を巡る日本ツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』の開催が決定。さらに、6月にはB’z主催のイベント『B’z presents UNITE #02』への出演も控えている。<クレジット:オリコン調べ(2025年5月12日付:集計期間:2025年4月28日〜5月4日)>