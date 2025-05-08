CUTIE STREET「ちきゅーめいくあっぷ計画」、急上昇ランキング1位 「JAPAN JAM 2025」出演＆MV公開で急上昇【オリコンランキング】
CUTIE STREETの「ちきゅーめいくあっぷ計画」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率79.9%を記録し、1位にランクインした。
【動画】CUTIE STREET「ちきゅーめいくあっぷ計画」MV
4月25日にYouTube上でミュージックビデオが公開されたほか、大型連休中に千葉・蘇我スポーツ公園で開催された音楽フェス「JAPAN JAM 2025」に初出演。5月3日の出演で同曲を歌唱した。
このほか、BE:FIRST「Boom Boom Back」が上昇率42.4%で2位にランクイン。NHK『BE:FIRST presents THE SHOW』が放送されたほか、新曲「夢中」の配信がスタートしている。
また、4月28日に放送された『CDTVライブ!ライブ!』へ出演したKing Gnuの楽曲がTOP10に5曲ランクイン。「雨燦々」が上昇率36.7%で3位に、「飛行艇」が上昇率28.0%で5位に、「白日」が上昇率26.3%で6位に、「Teenager Forever」が上昇率22.4%で8位に、「一途」が上昇率20.2%で9位にランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月12日付：集計期間：2025年4月28日〜5月4日）＞
【動画】CUTIE STREET「ちきゅーめいくあっぷ計画」MV
4月25日にYouTube上でミュージックビデオが公開されたほか、大型連休中に千葉・蘇我スポーツ公園で開催された音楽フェス「JAPAN JAM 2025」に初出演。5月3日の出演で同曲を歌唱した。
このほか、BE:FIRST「Boom Boom Back」が上昇率42.4%で2位にランクイン。NHK『BE:FIRST presents THE SHOW』が放送されたほか、新曲「夢中」の配信がスタートしている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月12日付：集計期間：2025年4月28日〜5月4日）＞