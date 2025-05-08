パリSGvsアーセナル スタメン発表
[5.7 欧州CL準決勝第2戦](パルク デ プランス)
※28:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 48 A. Tape
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
※28:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 48 A. Tape
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります