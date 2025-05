「アイドルは芸術」「少女は高尚だ」をコンセプトに、オーケストラ×ラウドロックを基調としたGenesis Girlが、5月5日(月・祝)に東京都世田谷区のライブハウス下北沢シャングリラにて、香田メイ(Mei)の生誕祭を兼ねた生バンドワンマンライブ<香田メイ生誕祭 〜May I sing to you〜>を開催した。荘厳なSE「GOLGOTHA -Overture-」が鳴り響くと同時に、観客のボルテージは一気に上昇し、続く「GOLGOTHA」は静寂のアコースティックパートから「ゴルゴタ!」の掛け声とともに高速ビートと印象的なサビがフロアを揺らした。「Look alive!!」ではプログレッシブサウンドとオーケストレーションがさらに熱を加速させ、香田メイらメンバーのキレのあるダンスとハイトーンボーカルが観客を魅了した。



























































































































<ROAD TO @ JAM EXPO 2025 LIVE>

5/10(土)

神奈川 横浜MM Bronth(〒220-0012 横浜市西区みなとみらい5丁目3-1 フィルミー)

OPEN / 17:30 START /18:00

https://ticketvillage.jp/events/13356

<Genesis Girl フルバンドライブ Vol.3(仮)>

7/27(日)

北沢タウンホール(東京都世田谷区北沢2-8-18)

時間:夜開催予定。(開場・開演未定)

チケット:5/末より発売開始予定。

MCを挟んで披露された新曲「End of Eden」は、サイバーなイントロから刺さるラップを経てダイナミックなサビへと展開。初演奏とは思えない完成度にフロアは息を呑み、演奏後には割れんばかりの拍手が巻き起こった。中盤の「PUSH」には、香田メイの実妹の香田リン(OS☆U)が特別ゲストで登場。姉妹ならではの息の合ったデュオパートで会場は一層ヒートアップし、この一曲限りの共演にファンは大興奮した。その後は「フィーバー!!」「WakeUp」「マンマミア-ZERO-」「Loveless」と立て続けに披露。高速ギターとタイトなグルーヴを刻むバンド演奏、メンバーのエネルギッシュなパフォーマンスでフロアはさらなる熱狂に包まれた。スクリーンには「香田メイの今までを辿る動画」が映し出され、デビューから現在までの軌跡と「これからも仲間と羽ばたきたい」というメッセージに、他メンバーと多くのファンが瞳を潤ませた。その後、アコースティック編成で披露されたカバー「音楽はいつまでも」は、アンプラグドの柔らかなギターとメイの伸びやかな歌声が心にじんわりと染み入る一幕となった。バンドインで始まった「Dear」には香田リンが冒頭からステージに復帰。姉妹二人のハーモニーがバラードの切なさを際立たせ、場内を感動の渦に包み込んだ。続く「prime star」で再び熱気を呼び起こした後、2017年の高校生時代の歌唱映像が流れ、アカペラで始まった「少年の詩」。2番からメンバー全員が加わり、観客の大合唱と相まって感動の一体感を生んだ。「YOLO」では圧倒的なリズムとハイトーンで会場を大熱狂させ、ライブ本編は圧巻のクライマックスを迎えた。アンコールで再度演奏された「少年の詩」では途中から香田リンが再登場。Genesis Bandメンバー紹介を経て、姉妹とメンバー全員によるハーモニーがラストを飾った。熱狂と拍手の中、観客は名残惜しそうに会場を後にした。香田メイ生誕祭は「家族との絆」と「ファンへの感謝」をテーマに贅沢な演出で彩られた一夜だった。香田リンのゲスト参加がドラマを生み、初披露の新曲からアカペラの原点回帰まで、多彩な演出が“May I sing to you”の想いを観客の胸に刻んだ。オリジナリティ溢れるコンテンツ性とクオリティの高い楽曲性とパフォーマンスが、業界関係者やコアなファンからサブカル的人気を博し、2026年度全米進出を目標に必死に今を闘っている。圧巻の生バンドライブを大成功で終え、次回のフル生バンドライブは7月27日(日)北沢タウンホールにて開催予定となっている。◆ ◆ ◆May I sing to you? 音楽がテーマでした。私にとって音楽って、大きな存在すぎて一言で表せられないけれど、人生を変えたもので、届けたいもので、あなたと繋がることが出来たもので、ずっと大事にしていきたいもので。今回のライブ、私にとって大事な音楽を、真っ直ぐに届けて、会場全体で繋がれたって思います。正直、好きだけじゃ続けられない世界だけれど、まだまだこの5人と、あなたと、音楽したいって思いました。まだまだ、願わくばいつまでも、私たちの音楽が続きますように。7月27日もおまちしています。香田メイ(Mei)◆ ◆ ◆下北沢シャングリラ生バンドワンマンライブお越しいただいた皆さん、ありがとうございました!!今回はメイちゃんの生誕祭ということで、より一層ジェネシスト(ファン)とライブを作れている実感が出来て本当に嬉しかったです!また、ジェネシストが私たちにサプライズを計画してくださっていて、紫1面の会場がとても綺麗で感動しましたし、絆を感じました…!楽しいことも辛いこともたくさんあって、でもこのメンバーだったから乗り越えてこられたし、改めて私はGenesis Girlが好きだなと思いました。そして音楽が繋いでくれたご縁をこれからも世界中に輪を広げていきたいです!ジェネガのワンマンは絶対にあなたのまだ知らないGenesis Girlが見つかると思うし、私たちがグループや音楽にかける本気を見ていただけると思います。まだ私たちのライブ見たことない方、ワンマン見たことない方は、7/27是非Genesis Girlに時間をいただきたいです!後悔させません!Anji◆ ◆ ◆Genesis Girl ワンマンライブ『香田メイ生誕祭 ~May I sing to you~』ご来場いただきありがとうございました!最高の時間でした!2度目の生バンド、下北沢シャングリラという大きな会場で沢山の方と時間を共有出来てすごく嬉しかったです!ライブは生物、フロアとステージで作る物と最近私の中で思っている事があります。どうしたらもっといいライブが出来るだろうかお客さんと一緒に楽しいを共有できるだろうかと日々考え挑戦してきましたがこの日のワンマンはまさにみんなで作るライブが出来たと思います。すごく心が熱くなってみんなと感情を共有出来たような気がします。この思い出を忘れずにもっと上を目指して頑張ります!これからもよろしくね!いつもありがとう!!Nana◆ ◆ ◆まずはお越しくださった皆様ありがとうございます!!2度目の生バンドライブそして生誕と気合いの入るライブでした!1部でPhantom Excaliverさんのライブを見させていただき、ライブは生ものだなと改めて感じ刺激をもらいました。前回の生バンドライブでは音が上手くとれず、思うようにハモることが出来ませんでしたが、今回は前回よりもパワーアップしたところをお届けすることが出来たと思います。そして、大切なメンバーの生まれた日にみんなと過ごせたこと本当に嬉しく思います!!!いつも本当にありがとう。これからもジェネガのことよろしくね!!Yu-hi◆ ◆ ◆GenesisGirlのRenです。May I sing to you? お越しいただいた皆様、ありがとうございました!メイちゃんの生誕祭ということで、まずはメイちゃんお誕生日おめでとうございました!誰かの生誕祭に参加するのは初めてだったのでとても貴重な時間を過ごせました。「今までのジェネガのライブで1番良かった」と言ってくれた方もいて、そう思えるライブにメンバーの1人として参加できていることを嬉しく思います。私自身も、加入してから1番良いパフォーマンスが出来たのではないかなと感じています!これからも皆様にジェネガらしい素敵なパフォーマンスを届けられるよう、精一杯頑張っていきます!ついてきてください!!Ren◆ ◆ ◆