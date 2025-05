歌手の野口五郎が、ニューアルバム『GOROes by myself 3』のリリース日となった6日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、デビュー55周年を記念するスペシャルライブを開催した。会場は満席となり、記念ライブにふさわしい熱気に包まれた。幕が上がると、ステージ中央に野口五郎と「GORO'sバンド」のメンバーが登場。現在開催中のツアーとは異なる、シティポップを中心としたセットリストが用意され、野口ののびやかな歌声とバンドの確かな演奏でオープニングから観客を魅了した。

注目の場面のひとつとなったのが「異邦人」だ。1977年にリリースされたアルバム『GORO IN NEW YORK -異邦人-』に収録されたこの楽曲は、ニューヨークで録音された作品。同作のレコーディングに参加していた世界的ギタリスト、デビット・スピノザがこの日のライブのためにニューヨークから来日し、共演を果たした。イントロが始まると自然と手拍子が広がり、客席とステージが一体となった。本編最後のMCでは、これまで支えてきたファンへの感謝の言葉が語られ、客席から大きな拍手が送られた。アンコール前には観客との記念撮影も行われ、55周年の節目を祝う特別なひとときが刻まれた。この日も、野口が手がけた「深層振動・DMVスピーカー」による音響演出が導入されていた。このスピーカーはクラウドファンディングにて即完売したことも記憶に新しい。ライブを通じて、野口五郎というアーティストの存在感と進化を改めて印象づける一日となった。■セットリストオープニングS.EM1 紀元0年M2 薔薇M3 ボトル・レタアM4 汚さずにいられないM5 少女よM6 カタログL.AM7 指M8 明日に向かって撃てM9 風になった彼女M10 異邦人M11 24時間の恋人M12 エアポート・ストーリーM13 マンハッタン・スクランプルM14 シスコドリームM15 パラダイスM16 最後の楽園M17 女になって出直せよM18 君こそわが青春<ENCORE>EN1 傷心スピードウェイEN2 21世紀船の出帆EN3 A Song For You※M10〜EN3(with David Spinozza)