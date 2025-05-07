Kis-My-Ft2ニューアルバム『MAGFACT』のリリースを記念してメンバーがリレー形式で生配信
■初日の5月9日は藤ヶ谷太輔が担当！最終日の16日はこの日、誕生日を迎える横尾渉が配信
Kis-My-Ft2がニューアルバム『MAGFACT』のリリースを記念して、各メンバーが個人のInstagramもしくはファンクラブサイト「FAMILY CLUB web」にてリレー形式で生配信を行う。
リレー形式の生配信は、5月9日から5月16日にかけて実施され、初日の9日は藤ヶ谷太輔が担当。最終日の16日はこの日、誕生日を迎える横尾渉が配信する。
＜生配信実施概要＞
5月9日（金）20:00～ 藤ヶ谷太輔 Instagram LIVE
5月10日（土）21:00～ 二階堂高嗣 FAMILY CLUB web
5月11日（日）20:30～ 千賀健永 Instagram LIVE
5月13日（火）21:00～ 玉森裕太 Instagram LIVE
5月14日（水）22:00～ 宮田俊哉 Instagram LIVE
5月16日（金）20:00～ 横尾渉 FAMILY CLUB web
※実施時間はすべて予定時間。日時が変更になる可能性もあります
リリース情報
2025.05.21 ON SALE
ALBUM『MAGFACT』
2025.06.16 ON SALE
DIGITAL ALBUM『MAGFACT』
アルバム『MAGFACT』特設サイト
https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=KMMF&categ_id=8002723
Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/17
https://mentrecording.jp/kismyft2/