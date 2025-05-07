Kis-My-Ft2ニューアルバム『MAGFACT』のリリースを記念してメンバーがリレー形式で生配信

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■初日の5月9日は藤ヶ谷太輔が担当！最終日の16日はこの日、誕生日を迎える横尾渉が配信

Kis-My-Ft2がニューアルバム『MAGFACT』のリリースを記念して、各メンバーが個人のInstagramもしくはファンクラブサイト「FAMILY CLUB web」にてリレー形式で生配信を行う。

リレー形式の生配信は、5月9日から5月16日にかけて実施され、初日の9日は藤ヶ谷太輔が担当。最終日の16日はこの日、誕生日を迎える横尾渉が配信する。

＜生配信実施概要＞
5月9日（金）20:00～　藤ヶ谷太輔　Instagram LIVE
5月10日（土）21:00～　二階堂高嗣　FAMILY CLUB web
5月11日（日）20:30～　千賀健永　Instagram LIVE
5月13日（火）21:00～　玉森裕太　Instagram LIVE
5月14日（水）22:00～　宮田俊哉　Instagram LIVE
5月16日（金）20:00～　横尾渉　FAMILY CLUB web
※実施時間はすべて予定時間。日時が変更になる可能性もあります

リリース情報

2025.05.21 ON SALE
ALBUM『MAGFACT』

2025.06.16 ON SALE
DIGITAL ALBUM『MAGFACT』

アルバム『MAGFACT』特設サイト
https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=KMMF&categ_id=8002723

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/17
https://mentrecording.jp/kismyft2/