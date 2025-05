2020年末から活動を休止していた人気グループ・嵐が6日、2026年春頃にコンサートツアーを開催し、そのツアーを最後にグループ活動を終了することを発表。これまで多くの楽曲がリリースされ、人々に愛されてきました。

■デビューシングルからランキング1位獲得 シングルとアルバムの総売り上げ枚数は4000万枚以上

嵐は1999年9月にハワイでデビュー記者会見を行い、同年11月3日にCDデビュー。デビューシングルの『A・RA・SHI』は、初週で55.7万枚を売り上げ、1999年11月15日付の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位を獲得しました。

その後2007年には『Happiness』を、2008年には『truth/風の向こうへ』を発売。『truth/風の向こうへ』は、自身初となるオリコン年間シングルランキング1位に輝きました。

デビュー10周年となった2009年には、ベスト・アルバム『5×10 All the BEST! 1999-2009』が2009年9月14日付の週間アルバムランキングでミリオンを、またデビュー20周年となる2019年には、ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』がダブルミリオンを達成しました。

さらに、2020年に発売したシングル『カイト』は初週売り上げ91.1万枚を記録し、2020年8月10日付で週間シングルランキング初登場1位。その後、シングル作品では自身初のミリオンを達成しました。

そして、活動休止後の2021年に配信されたデジタルアルバム5作品が、2021年7月26日付の週間デジタルアルバムランキングで、オリコン史上初となる週間ランキングTOP5を独占する偉業を果たしました。

嵐は、1999年のデビューから26年間にシングル54作品とアルバム18作品で週間ランキングの1位を獲得し、シングルとアルバムの総売り上げ枚数は約4343.8万枚となりました。

■DVD・Blu-ray Discの売り上げ枚数は歴代1位

嵐の記録はシングル・アルバムにとどまらず、映像作品でも偉業を達成しています。

2020年9月には、2018年11月から2019年12月まで1年以上にわたって開催されたデビュー20周年のアニバーサリーツアーの東京ドーム最終公演の様子が収められたDVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が発売。DVDとBDの初週売り上げが91.6万枚を記録し、2020年10月12日付の週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングで初登場1位を獲得しました。この記録は、初週売り上げにして令和最高累積売り上げとなり、さらに同年11月には男性アーティストで史上初となる音楽映像作品のミリオン達成を果たしました。

その後も、2021年発売のDVD&Blu-ray Disc『アラフェス2020 at 国立競技場』、2022年発売の『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』が週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングで初登場1位、さらにオリコン年間ミュージックDVD・BDランキングでも1位を獲得しました。

そして2024年には、LIVE映像作品計12タイトルをBlu-ray化し発売。2024年10月31日付のオリコンデイリーBlu-ray Discランキングで1位から12位を独占する快挙を果たしました。

デビューからの26年間でミュージックDVD・Blu-ray Discの総売り上げは約1683.9万枚で、歴代1位を記録しています。

さらに嵐は、オリコン年間ランキングにおけるアーティスト別セールス部門トータルランキングで通算9回の1位を獲得。アーティストでは歴代1位の記録となっています。

オリコン調べ(2025/5/12付現在)