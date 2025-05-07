Kis-My-Ft2、メンバーリレー生配信実施
Kis-My-Ft2が5月9日から翌週16日にかけて、メンバー一人一人がリレー形式で生配信を実施することが決定した。
5月21日のニューアルバム『MAGFACT』リリースを記念して、各メンバーが個人のInstagramもしくはファンクラブサイト「FAMILY CLUB web」にて生配信が行われる。
実施日時は下記の通り。5月9日の藤ヶ谷からスタートし、最後は当日誕生日を迎える横尾まで。（※実施時間は全て予定時間）
5月9日(金) 20:00〜 藤ヶ谷太輔 Instagram LIVE
https://www.instagram.com/taisuke.fujigaya625/
5月10日(土) 21:00〜 二階堂高嗣 FAMILY CLUB web
https://web.familyclub.jp/
5月11日(日) 20:30〜 千賀健永 Instagram LIVE
https://www.instagram.com/kentosenga_0323/
5月13日(火) 21:00〜 玉森裕太 Instagram LIVE
https://www.instagram.com/yuta_tamamori_kmf2/
5月14日(水) 22:00〜 宮田俊哉 Instagram LIVE
http://instagram.com/toshiya_miyata_kmf2/
5月16日(金) 20:00〜 横尾渉 FAMILY CLUB web
https://web.familyclub.jp/
◆ ◆ ◆
リリース情報
2025年5月21日（水）発売
予約：https://kis-my-ft2.lnk.to/magfact
※アルバム収録楽曲のサブスク配信は2025年6月16日開始予定
（一部先行配信楽曲を除く）
○初回盤A
（CD＋DVD）JWCD-25107/B \3,960（税込）
（CD＋Blu-ray）JWCD-25106/B \3,960（税込）
[CD収録内容]
M1 “11th” Overture
M2 Glory days
M3 お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン
M4 Curtain call
M5 Half Baked
M6 Meramera
M7 FIGHTERS
M8 CHEAT
M9 ロリポップ
M10 メロディ
[DVD / Blu-ray収録内容]
・「Glory days」Music Video
・「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」Music Video
・MAGFACT Behind the Scenes
[封入特典]シリアルナンバー
[仕様]スリーブ仕様
○初回盤B
（CD＋DVD）JWCD-25109/B \3,960（税込）
（CD＋Blu-ray）JWCD-25108/B \3,960（税込）
[CD収録内容]
M1 “11th” Overture
M2 Glory days
M3 お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン
M4 Curtain call
M5 Half Baked
M6 Meramera
M7 FIGHTERS
M8 CHEAT
M9 ロリポップ
M10 メロディ
[DVD / Blu-ray収録内容]
・新たな魅力をくっつけろ！Kis-Mag-Net2
・「メロディ」ドキュメンタリーMusic Video
[封入特典]シリアルナンバー
[仕様]スリーブ仕様
○通常盤
（CD）JWCD-25110 \3,000（税込）
[CD収録内容]
M1 “11th” Overture
M2 Glory days
M3 お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン
M4 Curtain call
M5 Half Baked
M6 Meramera
M7 FIGHTERS
M8 CHEAT
M9 ロリポップ
M10 メロディ
※通常盤のみCDの収録曲数が異なります。
[初回封入特典]シリアルナンバー
[初回仕様]スリーブ仕様＋フォトブック12P
○ファミクラストア限定商品
（CD＋Blu-ray）JWC1-25111/B \3,520（税込）
[CD収録内容]
M1 “11th” Overture
M2 Glory days
M3 お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン
M4 Curtain call
M5 Half Baked
M6 Meramera
M7 FIGHTERS
M8 CHEAT
M9 ロリポップ
M10 メロディ
[Blu-ray収録内容]
・「HEARTBREAKER」Music Video
・「C'monova」Music Video
・「Curtain call」Music Video
・「Meramera」Music Video
・AI×Kis-My-Ft2 〜AIにキスマイのこと聞いてみた〜
※JWC1-25111/B にはシリアルナンバーの封入はございません。
○ソロビジュアル盤（初回限定生産盤）
千賀健永ver. (JWC1-25128) \2,000（税込）
宮田俊哉ver. (JWC1-25129) \2,000（税込）
横尾渉ver. (JWC1-25130) \2,000（税込）
藤ヶ谷太輔ver. (JWC1-25131) \2,000（税込）
玉森裕太ver. (JWC1-25132) \2,000（税込）
二階堂高嗣ver. (JWC1-25133) \2,000（税込）
[CD収録内容]
01. “11th” Overture
02. Glory days
03. お疲れ様です！ feat. サンドウィッチマン
04. Curtain call
05. Half Baked
06. Meramera
07. FIGHTERS
08. CHEAT
09. ロリポップ
10. メロディ
関連リンク
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTube
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX