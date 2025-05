Sonyは7日(現地時間)、同社が展開する「Xperia」ブランドにおいて「Xperia新商品発表2025年5月13日」を日本時間(JST)の2025年5月13日(火)11:00に実施するとお知らせしています。合わせてティザーWebページ( https://www.sony.jp/xperia/teaser/250513/ )を公開しており、発表の模様は公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/sonyxperia )にて独占配信されるとのこと。

New Xperia is coming on 13 May!



Get ready for the Xperia New Product Announcement, exclusively on @SonyXperia YouTube: https://t.co/FrBWgOMjcq



13 May (TUE), 2025 11:00 Japan time / 04:00 CEST