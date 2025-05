お笑いタレントのキンタロー。さん(43)が7日、米アカデミー賞の作品賞にノミネートされた、映画『サブスタンス』(5月16日から全国公開)の試写会イベントに、映画に出演しているデミ・ムーアさんになりきって登場しました。

キンタロー。さんはこの日、劇中でデミ・ムーアさんがエアロビするシーンやその衣装をまねし、青のレオタード姿で踊りながら登場。なりきりながら英語と日本語を交えて「改めまして、my name is Demi Moore。Hollywood come by airplane. but タイムラグで八頭身 Airplane に置き忘れた、今二頭身。I'm sorry,(これは)残像です」と自己紹介し、会場を沸かせました。

■キンタロー。ものまねを連発

映画はデミ・ムーアさん演じる、50歳を超え容姿の衰えを感じている女優のエリザベスが、“サブスタンス”という再生医療で美と若さを手に入れると、容姿に執着するあまり暴走してしまい狂気的なラストを迎える物語です。

一足早く映画を鑑賞したというキンタロー。さんは、トイレに行けなくなるほど怖かったと話しますが、会場にも怖い映画が苦手だという観客が…。すると、キンタロー。さんは「デミ・ムーア、(ドラゴンボールの)悟空のものまねしてる瞬間もあったなって…」と言いだし、思いっきり口を広げながら「“ア…アァ…クリリンのことかァア!”っていうシーンが本当にあって」とセリフと表情で再現。さらに、「怖いのが苦手っていう人にはものまねしてるんだと思っていただけたら」と“怖さからの”回避方法を観客に教えていました。

映画『サブスタンス』はR15+のため、15 歳未満の方はご覧いただけません。