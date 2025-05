太陽から遠く離れた未発見の惑星　その候補を検出？　ただし…

海王星の外側に存在するかもしれない、未発見の惑星。

第9惑星(プラネット・ナイン)などと呼ばれる惑星の捜索に関する新たな取り組みが、学術誌Scienceのニュースコーナーで取り上げられています。

台湾の研究者らのチームがarXivに掲載したプレプリントによると、赤外線天文衛星「IRAS」と「あかり」の観測データを分析した結果、太陽からの距離が500〜700天文単位・質量が地球の7〜17倍という条件に対応する天体の候補が1つ見つかりました。

ただし、何らかの天体が本当に存在するとしても、その軌道を決定するにはデータが不足しているため、今後の追跡観測が必要になると研究チームは考えています。

【▲ 研究者が探索を続けている未発見の惑星を描いた想像図(Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC))】

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

