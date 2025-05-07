　本日の日経平均株価は、米株安や円高で輸出関連株を中心に売りが優勢となり、前営業日比51円安の3万6779円と8日ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、前期配当を5円増額し今期は1円増配を見込むノジマ <7419> [東証Ｐ]、4月既存店が15ヵ月連続で前年を上回った良品計画 <7453> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、スクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ]、カプコン <9697> [東証Ｐ]、コナミグループ <9766> [東証Ｐ]の4社は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業

<3495> 香陵住販　　　東Ｓ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3763> プロシップ　　東Ｐ　情報・通信業
<4307> 野村総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4551> 鳥居薬　　　　東Ｐ　医薬品

<4709> ＩＤＨＤ　　　東Ｐ　情報・通信業
<6088> シグマクシス　東Ｐ　サービス業
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<7377> ＤＮＨＤ　　　東Ｓ　サービス業
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業

<7453> 良品計画　　　東Ｐ　小売業
<7532> パンパシＨＤ　東Ｐ　小売業
<8056> ビプロジー　　東Ｐ　情報・通信業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業

<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9434> ＳＢ　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9658> ビジ太田昭　　東Ｐ　情報・通信業
<9684> スクエニＨＤ　東Ｐ　情報・通信業
<9697> カプコン　　　東Ｐ　情報・通信業

<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース