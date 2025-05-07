

本日の日経平均株価は、米株安や円高で輸出関連株を中心に売りが優勢となり、前営業日比51円安の3万6779円と8日ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、前期配当を5円増額し今期は1円増配を見込むノジマ <7419> [東証Ｐ]、4月既存店が15ヵ月連続で前年を上回った良品計画 <7453> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、スクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ]、カプコン <9697> [東証Ｐ]、コナミグループ <9766> [東証Ｐ]の4社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業



<3495> 香陵住販 東Ｓ 不動産業

<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業

<3763> プロシップ 東Ｐ 情報・通信業

<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業

<4551> 鳥居薬 東Ｐ 医薬品



<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<6088> シグマクシス 東Ｐ サービス業

<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械

<7377> ＤＮＨＤ 東Ｓ サービス業

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業



<7453> 良品計画 東Ｐ 小売業

<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ 小売業

<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業



<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業

<9434> ＳＢ 東Ｐ 情報・通信業

<9658> ビジ太田昭 東Ｐ 情報・通信業

<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<9697> カプコン 東Ｐ 情報・通信業



<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業

<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業



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