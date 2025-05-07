µÞ¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¢¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¤¬Ç¾¿Ìâ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£µþÅÔÀï¤ÇÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¡ÚÄ®ÅÄ¡Û
¡¡2025Ç¯£µ·î£·Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢32Ê¬¡¢¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¤ÇÄ®ÅÄ¤ÎÃæ»³ÍºÂÀ¤¬µþÅÔ¤ÎÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤ì¤«¤é°ìÅÙ¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ»³¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢·ë¶É¤ÏÃ´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡Ãæ»³¤Î¸òÂå¤Ï¡ÖÇ¾¿Ìâ»¤Îµ¿¤¤¡×¤È¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ãæ»³¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ï39Ê¬¤ËÌ£Êý¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é±¦Â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë