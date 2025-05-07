Æ£¸¶ÎµÌé¡¡¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤¬8Æü½éÆü¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¡Ê42¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¤¬7Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê66¡Ë¤¬·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º2nd¡×¤ÎÂè2ºî¡£½éÆü¤ò¹µ¤¨¤¿Æ£¸¶¤Ï¡Ö¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤«¤ÄåÌÌ©¤Ê±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¸·¤·¤¤·Î¸Å´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤Î°ìºî¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡±é½Ð¤È¾å±éÂæËÜ¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄ¤â»°¿Í¤ÎËâ½÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÊª¤Ë¤É¤¦Ä©¤à¤Î¤«¡¢4¥«·îÁ°¤Ë¤Ï°ÅÃæÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤ÊÇÐÍ¥¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡Ö7½µ´Ö¤Î·Î¸Å¤Ç²æ¡¹¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤ò¡¢·à¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸ø±é¤Ï¤¢¤¹8Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£