Âç¼ê½»Âð¥áー¥«ー¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤¬³«ºÅ ²È¤Å¤¯¤ê¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆþ¹»¼°
Âç¼ê½»Âð¥áー¥«ー¡áÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤¬²È¤Å¤¯¤ê¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆþ¹»¼°¤ò»³¸ý»Ô¤Ç³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï»³¸ý»ÔÃòÁ¬»Ê¤Ë·±Îý¥»¥ó¥¿ー¤ò»ý¤ÄÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹·úÀß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½Õ¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹·úÀß¤Ç¤Ï¹âÂ´¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç134¿Í¤ò½»Âð¤Î´ðÁÃ¹©»ö¤äÆâÁõ¡¦³°Áõ¤òÃ´¤¦¼Ò°÷¹©¡á¥¯¥é¥Õ¥¿ー¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³¸ý»Ô¤Î·±Îý¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï½÷À2¿Í¤ò´Þ¤à52¿Í¤¬ÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯¡¢¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¿ÍÁ°¤Î¥¯¥é¥Õ¥¿ー¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò ÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹·úÀß¤Ï¾Íè¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼Ò°÷¹©¤Î¿Í¿ô¤òº£¸å10Ç¯´Ö¤Ç¸½ºß¤Î¤ª¤è¤½3ÇÜ¤Î1000¿Í¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷ÄêÃå¤Î¤¿¤á½éÇ¤µë¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ª¤è¤½3¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆþ¹»¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²ó¤é¤Ê¤¤¤Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Õ¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍê¤é¤ì¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
Æþ¹»¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤Î¸¦½¤¤Î¤Î¤Á¡¢ÇÛÂ°Àè¤Î¸½¾ì¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£