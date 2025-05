「sit on the fence」の意味は？フェンスに座るときのことを想像してみて！

果たして、正解は?

正解は「どっちつかずの態度でいる、様子をうかがう、傍観する」でした!

「sit on the fence」は、2つの立場のうち片方に肩入れせずにいる状態を表します。

フェンスの上に座ると、そのフェンスで区切られた地面の両側に足をついている状態になりますよね。

「He sat on the fence taking sides with neither.」

(彼はどちらの味方もせず、どっちつかずの態度でいた)

