米NVIDIAは5月6日、X(旧Twitter)に投稿する形でRTX 5060 Familyについての発売日と価格を発表し、これにあわせる形で公式サイトの製品ページを更新。これまでのところ最もエントリー向けとなるNVIDIA GeForce RTX 5060について、日本では5月20日から55,800円〜で販売すると明らかにした。NVIDIA GeForce RTX 5060、55,800円から5月20日発売へ

これまで発売日が明らかにされていなかった、NVIDIA GeForce RTX 5060の発売日がいよいよ告知されたという内容。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用する最新シリーズで、CUDAコアは3,840個、ブーストクロックは2.5GHz。GPUメモリにGDDR7 8GBメモリを組み合わせており、DLSS 4に対応してマルチフレーム生成機能も活用できる。Starting May 19 at 9 a.m. Pacific Time, GeForce RTX 5060 graphics cards, desktops, and GeForce RTX 5060 Laptop GPUs will be available from our partners and retailers worldwide.#GeForceRTX50 pic.twitter.com/VLA9bZUWRW- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 6, 2025