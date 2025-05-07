JUN SKY WALKER(S)結成45周年、新曲「レジスト」配信リリース＋対バンツアーにザ・クロマニヨンズなど
結成45周年YEARを迎えたJUN SKY WALKER(S)が5⽉21⽇、新曲「レジスト」を配信リリースすることが決定した。
◆JUN SKY WALKER(S) 画像
新曲「レジスト」は、“限りある未来と今この時を⼤切にしよう！”というストレートでポジティブなメッセージとエネルギー溢れるバンドアレンジが相まったジュンスカサウンドに仕上がっている。
リリース当日の5⽉21⽇正午にはミュージックビデオも公開される。映像では結成45周年を記念して、過去のミュージックビデオと現在のJUN SKY WALKER(S)の映像がコラボするエモーショナルな仕上がりだとのこと。
チケットのFC先⾏予約は5⽉20⽇23:59まで。公式サイトでの先⾏予約受付は5⽉25⽇正午12:00から。
■新曲「レジスト」
■＜対バンシリーズ2025 狼煙上がる時＞
08⽉03⽇(⽇) 恵⽐寿LIQUIDROOM
w/ ザ・クロマニヨンズ
09⽉06⽇(⼟) 横浜BuzzFront
w/ FOMARE
10⽉14⽇(⽕) 熊⾕HEAVENʼS ROCK VJ-1
w/ Maki
11⽉26⽇(⽔) 周南RISING HALL
w/ Hump Back
12⽉14⽇(⽇) 神⼾Varit.
w/ bacho
【JUN SKY WALKER(S), FOMARE FC先⾏】
受付期間：5/7(⽔)19:00〜5/20(⽕)23:59
【オフィシャル先⾏】
5/25(⽇)12:00〜6/11(⽔)23:59
https://eplus.jp/junskywalkers25-of/
【⼀般発売】
6/14(⼟)10:00
https://eplus.jp/junskywalkers/
■＜JUN SKY WALKER(S) 45th Anniversary Tour “since 1980” Special＞
5月24日(土) 東京・東久留米 自由学園記念講堂
open(gate)14:30 / open15:00 / start16:00
▼チケット
指定席／後方立ち見(整理番号付き)：各7,700円
一般発売：4月19日(土)10:00〜
関連リンク
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルX
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルInstagram
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルYouTubeチャンネル