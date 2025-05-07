【5月7日の契約情報】B2個人タイトル受賞者が移籍…HC契約解除、現役引退でFAリスト抹消も

5月7日、Bリーグ所属クラブが選手とヘッドコーチの契約情報について発表した。

B1では、京都ハンナリーズがリーグ戦53試合に出場した若手ガードの小西聖也を自由交渉選手リストに登録。前日に大阪エヴェッサより同リストへの登録が公表されていた飯尾文哉、髙木拓海、土家大輝、松本礼太の4選手も公示された。

B2では、東地区最下位に沈んだ福島ファイヤーボンズが、元日本代表の栗原貴宏ヘッドコーチとの契約解除を発表。福島はすでに選手12名を自由交渉選手リストに登録、ゼネラルマネージャーの交代も公表しており、布陣を刷新して2025－26シーズンを迎えることになりそうだ。

また、青森ワッツからは、B1経験を持つパトリック・アウダが自由交渉選手リスト入り。2シーズン連続で最多アシストに輝いた池田祐一と、最多スティールを初受賞したホール百音アレックスも契約満了となり、後日移籍先クラブより加入が発表されるという。

5月7日付で自由交渉選手リスト入りが発表された選手は24名。元日本代表の岡田優介（香川ファイブアローズ）と溝口秀人（ヴィアティン三重）は「現役引退」のため、同リストから抹消されている。

◆■5月7日のBリーグ契約情報

【契約締結】



ハッサンモハメド（トライフープ岡山／契約継続）

【退団・移籍先内定】



池田祐一（青森ワッツ／契約満了）



ホール百音アレックス（青森ワッツ／契約満了）

【コーチ契約満了】



栗原貴宏HC（福島ファイヤーボンズ／退団）

【自由交渉選手リスト登録】



小西聖也（京都ハンナリーズ／交渉継続）



飯尾文哉（大阪エヴェッサ／交渉継続）



髙木拓海（大阪エヴェッサ／契約満了）



土家大輝（大阪エヴェッサ／契約満了）



松本礼太（大阪エヴェッサ／契約満了）



シャキール・ハインズ（バンビシャス奈良）



スティーブン・ジマーマン（バンビシャス奈良）



パトリック・アウダ（青森ワッツ／契約満了）



浅野啓斗（東京ユナイテッドBC）



齋達也（東京ユナイテッドBC）



アンジェロ・チョル（東京ユナイテッドBC）



ローカス・ガスティス（東京ユナイテッドBC）



リース・ヴァーグ（東京ユナイテッドBC）



岡田優介（香川ファイブアローズ／契約満了）



近藤崚太 （香川ファイブアローズ／交渉継続）



シェイク・ケイタ（香川ファイブアローズ）



ニューベリーリチャード（香川ファイブアローズ／交渉継続）



松尾河秋（香川ファイブアローズ）



満尾竜次（香川ファイブアローズ／交渉継続）



ブレコット・チャップマン（香川ファイブアローズ）



岩松永太郎（岐阜スゥープス／契約満了）



佐藤誠人（立川ダイス／交渉継続）



久保拓斗（金沢武士団／契約満了）



溝口秀人（ヴィアティン三重／契約満了）

【自由交渉選手リスト抹消】



岡田優介（香川ファイブアローズ／引退）



溝口秀人（ヴィアティン三重／引退）