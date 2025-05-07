µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢»£±Æ¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¥Á¡¼¥à°¦¡É¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È±þ±ç¡×
µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë
Âç¿¹¸µµ®¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢²¬»³Å·²»¡¢ËÅç·½²ð´ÆÆÄ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£Á´¹ñ141´Û¤Î±Ç²è´Û¤ËÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ
W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¿¹¸µµ®¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤Î¤Û¤«¡¢½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤â¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢²¬»³Å·²»¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÅç·½²ð´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËËÜºî¤Î¡Ö#¿¿Áê¡×¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´ÑµÒ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£ÃÅ¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#¿¿Áê¡×¤òÌÜ·â¤·¤¿´ÑµÒ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡¢ÆÃÂç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¡£·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇÛ¿®²èÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¸ø³«¤«¤é£³Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷35Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ£´¡¦£¸²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢Ë®²è¼Â¼Ì½µËö´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ìNo.1¡Ê4/25¡Á27 ¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ËÜºî¡£ËÜÆü¡¢100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
100Ëü¿ÍÆÍÇË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÆÃÓ¤Ï¡¢¡Ö100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤Î´¶ÁÛ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤ÆµÆÃÓ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´¶ÁÛ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Ú¤ËÒì¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÜºî¤Ë½Ð±é¤·ÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈµÆÃÓ¤Ï¡ÖÃç´Ö¡¢Í§Ã£¤È¤«¡¢¡ÈÍ§Ã£°¦¡É¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ãç´Ö°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÑ¤¨¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Îå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡¦·ë¾ë¿¿°ìÏº»á¤¬2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè74²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊÃ»ÊÔÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã»ÊÔ¡Ö¡ô³È»¶´õË¾¡×¡£¤½¤·¤ÆÍâ2022Ç¯¤Ë¡Ø¡ô³È»¶´õË¾¡Ù¤ò´Þ¤à¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î¡Ò¤¤¤Þ¡Ó¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Îµ»¹ª¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¼î¶Ì¤Î£µÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤¬È¯Çä¡£2023Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¿¥¤¤Î£´¤«¹ñ¤Ç³¤³°ËÝÌõ¤µ¤ì¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎË½Ïª¡Ê¥´¥·¥Ã¥×¡Ë·Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬±Ç²è²½¡£Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢£´·î25Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£