広い会場の治安を守る「万博警察署」“外国人が暴れている”という一報にかけつけるも…翻訳アプリも活用して対応

大盛況が続く大坂・関西万博。その会場で不測の事態への対応に当たる「会場警察隊」。

FNNはその活動に密着した。

会場内で様々な出動指令が下される

ゴールデンウィーク最終日を迎えた6日。

あいにくの空模様だったにもかかわらず、世界各地から大勢の人が訪れた大阪・関西万博。

その会場内では、警察官も来場者への対応に当たっている。

来場者:

やっと入れたー。私はフィリピンから来ました!このGWで一時帰国して、万博この機会なので来ました。

警察:

「未来都市」こっちです。途中まで一緒に行きます。

外国人:

Thank you.

行っていたのは来場者への道案内。

広い会場で迷ってしまったという、ハワイから来た外国人観光客を案内していたのは「会場警察隊」の高山巡査(22)。

警察:

straight right。ホワイト ホワイト。

突然の異動で任務に就いたということで、英語が少しおぼつかない様子。

外国人:

What are they going to do with this area when expo is finished?

警察:

なんて言ってるんですか?

こうしたときには、翻訳アプリを使って再チャレンジ。

外国人:

What are they going to do with this area when expo is finished?

(翻訳)万博が終わったらこの地域はどうなるんですか。

警察:

そういうことか。また新しい町ができます。

外国人:

OK!どうもありがとう。

なんとか目的地まで案内する事ができた。

しかし安心したのももつかの間、高山巡査の元に緊急連絡が入った。

郄山:

日本館のリング上ですか、日本館のリング上で心肺停止入ったらしいです。

急を要する通報を受け、高山巡査らは大急ぎで現場へ。

しかし、現場は広い会場の反対側。距離にして約1kmも。

大屋根リングの下に着いても目的地はその上。駆け足で階段を上る。

20分ほどかかってようやく到着したところ…。

警察:

とっくの前に搬送されました。

偶然近くに居合わせた別の警察官が対応済みだった。幸い、要救護者の命に別条無かったという。

警察:

距離遠いなとは思ったんで自転車乗れたらとか思いましたけど、徒歩だったんで徒歩で。

そんな会場内では様々な出動指令が下される。

警察:

なぜか暴れている、外国人の方が暴れているみたいな感じらしいので。

応援を呼び、警察官5人ほどで現場へ向かう。

すると、外国人の男性は特に暴れることなくイスに座っていた。

話を聞くと、足が看板に当たりケガをしたという。

警察:

行ったときには全然何も暴れても無くて。協会の方とお話したいという事で、1回協会の方にここまで来てもらってお話してもらって、一旦解決という風になった。

大阪・関西万博終了まで残り5カ月。

想定外のトラブルに備え、会場警備員の一人一人が警戒に当たっている。

(「イット!」 5月7日放送より)