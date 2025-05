停滞するiPhoneを活性化して売り上げを伸ばすため、AppleがiPhoneの販売サイクルを変更することがうわさされています。この情報に基づくとiPhone 18シリーズのうち、Proなどは予定通り2026年9月に発売されますが、ローエンドのノーマルiPhone 18は2027年春発売になるとのことです。Apple Plans iPhone Release Schedule Shakeup, New Styles - The Information

Appleは例年秋(9月〜10月)に新型iPhoneを発売しています。iPhone 14とiPhone 15は「無印」「Plus」「Pro」「Pro Max」の4モデル、iPhone 16は翌年2月にさらに「iPhone 16e」が発売されていて、iPhone 17シリーズは2025年9月に発売されるとみられています。ニュースサイト・The Informationによると、このスケジュールがiPhone 18からは「秋にプレミアムモデル、翌春にローエンドモデルを発売する」という年2回サイクルに変更される見込みだとのこと。具体的には、2026年9月にiPhone 18 Air・iPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Maxが発売され、2027年5月ごろにiPhone 18・iPhone 18eが発売されるという形になるそうです。また、シリーズとは別に発売されるとみられる「折りたたみ式iPhone」もプレミアムモデルとして2026年秋に発売されるようです。スケジュール変更の理由としては、iPhoneの販売台数の伸びが停滞気味であるため、活性化を狙う目的があるとのこと。2027年春に発売されることになるというiPhone 18と、iPhone 16eの後継モデルにあたるiPhone 18eは、それぞれプレミアムモデルに比べると設計の複雑度が低いため、中国からインドへ生産拠点の軸を移す取り組みの一環として、インドで製造試験が行われる予定だそうです。iPhoneをインドで生産する3500億円規模の工場「プロジェクト・エレファント」が不動産ブームを巻き起こす - GIGAZINEなお、「iPhone 16eの後継モデルとしてiPhone 18eがインドで生産される」という情報が出てきたことで、iPhone 17シリーズとして「iPhone 17e」が登場することはなさそうです。