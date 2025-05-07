¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬£Î£Ð£ÂµÏ¿ÅþÃ£¤Ê¤é¤º¡Ä¡¡Ì£Êý¤Î¥ß¥¹Íí¤ßÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿£³£¶²ó¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤¬£Î£Ð£ÂµÏ¿¤òÅÉ¤ê¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç³«Ëë¤«¤é£³£µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎµÏ¿¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î£²²ó¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤¬Íí¤ß¡¢£±¼ºÅÀ¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î£³£¸²ó£±¡¿£³¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÃæÌî¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¤¤êÌµ¼ºÅÀ¡£³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò£³£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£²²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÂç»³¤Ë±¦Á°ÆóÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯¾®È¨¤Ë»Íµå¤òµö¤¹¤È°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÆóÎÝ¼ê¡¦µÈÀî¤Î°Á÷µå¤Ë¤è¤ê°ìµ¤¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤Ø¡£º£µ¨½é¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤¬£³£¶²ó¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢£±£¹£³£¹Ç¯¤Ë¹â¶¶ÉÒ¡ÊºåµÞ¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£³£¸²ó£±¡¿£³¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò£¸£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Æü¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¥¼¥í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±»î¹ç¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¹¡£¤³¤ÎÀèÌÔ¸×ÂÇÀþ¤Î°ÒÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£