Kzyboostがリリースパーティー東京でも開催、ゲストにDaichi Yamamoto、OMSBら
ライブや楽曲制作に参加しているDaichi Yamamotoをはじめ、grooveman SpotやAru-2、ZINなど様々なアーティストの作品に参加するトラックメーカー／トークボクサーのKzyboostが、昨年末にリリースしたEP『Nudge』のリリースパーティーを大阪に続き、東京でも開催することが決定した。
6月8日（日）に開催される「Kzyboost ”Nudge” Release Party」東京公演は、代官山に5月下旬オープン予定のヴェニュー・O R D.（オード）にて行われる。
客演として、東京公演にはDaichi Yamamoto、OMSB、ZINが、大阪公演にはDaichi Yamamoto、KenT、OMSB、ZINが参加予定。さらに、東京公演のDJにはMori Zentaro、grooveman Spot、HALが、大阪公演にはCH.0、SCRATCH NICE、Party Pが参加する。
東京公演の前売りチケットは5月7日（水）19時よりイープラスにて販売スタートする。
＜ライブ情報＞
Kzyboost”Nudge”Release Party
東京公演
2025年6月8日（日）O R D.
時間：OPEN / START 18:00
価格：オールスタンディング前売り4000円（税込•D別）
先行先着：2025年5月7日（水）19:00〜
大阪公演
2025年6月14日（土）NOON＋CAFE
時間：OPEN / START 18:00
価格：オールスタンディング前売り4000円（税込•D別）
最終先着：2025年5月1日（木）12:00〜
前売り先行チケット https://eplus.jp/kzyboost/
6月8日（日）に開催される「Kzyboost ”Nudge” Release Party」東京公演は、代官山に5月下旬オープン予定のヴェニュー・O R D.（オード）にて行われる。
東京公演の前売りチケットは5月7日（水）19時よりイープラスにて販売スタートする。
＜ライブ情報＞
Kzyboost”Nudge”Release Party
東京公演
2025年6月8日（日）O R D.
時間：OPEN / START 18:00
価格：オールスタンディング前売り4000円（税込•D別）
先行先着：2025年5月7日（水）19:00〜
大阪公演
2025年6月14日（土）NOON＋CAFE
時間：OPEN / START 18:00
価格：オールスタンディング前売り4000円（税込•D別）
最終先着：2025年5月1日（木）12:00〜
前売り先行チケット https://eplus.jp/kzyboost/