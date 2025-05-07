万博の“カオス”野外フェス『人間響命祭』追加発表 Tempalay、梅田サイファーら出演【一覧＆タイムテーブル】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で開催される『EXPO共鳴フェス -人間響命祭-』（5月14日・15日）の追加アーティスト・タイムテーブルが、7日までに発表された。
【写真・画像】大阪・関西万博『EXPO共鳴フェス -人間響命祭-』出演アーティスト＆タイムテーブル
新たに出演が決定したのは、Tempalay、梅田サイファー、DENIMSなど7組。
宮田裕章テーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」の活動の一環として実施。屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」を舞台に、「もう一度、生まれなおす。」をテーマにしたカルチャーフェスティバルとなる。
パビリオンのある静けさの森で立ち上がる“共鳴”の静寂とは対照的に、フェスでは、混ざり合い、湧き上がるカオスの熱量の中に、未来へつながるものを生み出す。大阪独自のストリート・アート・音楽・屋台など、地元の文化が融合する。万博チケットのみで、別途料金なく入場可能。
■『EXPO共鳴フェス -人間響命祭- 』
会場：EXPO2025会場内「EXPOアリーナ（Matsuri）」
前夜祭 5月14日（水）
・GOMA & The Jungle Rhythm Section
・エンバーン
・DJ YOKU（A Hundred Birds）
・Big Mouth Brass Band
・DANKAI JR DJ's（senda、MARUI KENJI、TANK）
・BON.井上
本祭：5月15日（木）
・Tempalay
・梅田サイファー
・DENIMS
・BAGDAD CAFE THE trench town
・ONI & SUPERFUNCY!
・スーパージェットキノコ
・愛はズボーン
・ALTZ
・SAMO
・DJマリアージュ&メアリースミス
・サイバーおかん with 電脳会館
・ミクロムス
・ザ・バクマイズ
・ZαSAVAGE＋龍成＋大地
・ＫＥＩa.k.a単三（電池グルーヴ）
・桂 九ノ一
【写真・画像】大阪・関西万博『EXPO共鳴フェス -人間響命祭-』出演アーティスト＆タイムテーブル
新たに出演が決定したのは、Tempalay、梅田サイファー、DENIMSなど7組。
宮田裕章テーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」の活動の一環として実施。屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」を舞台に、「もう一度、生まれなおす。」をテーマにしたカルチャーフェスティバルとなる。
■『EXPO共鳴フェス -人間響命祭- 』
会場：EXPO2025会場内「EXPOアリーナ（Matsuri）」
前夜祭 5月14日（水）
・GOMA & The Jungle Rhythm Section
・エンバーン
・DJ YOKU（A Hundred Birds）
・Big Mouth Brass Band
・DANKAI JR DJ's（senda、MARUI KENJI、TANK）
・BON.井上
本祭：5月15日（木）
・Tempalay
・梅田サイファー
・DENIMS
・BAGDAD CAFE THE trench town
・ONI & SUPERFUNCY!
・スーパージェットキノコ
・愛はズボーン
・ALTZ
・SAMO
・DJマリアージュ&メアリースミス
・サイバーおかん with 電脳会館
・ミクロムス
・ザ・バクマイズ
・ZαSAVAGE＋龍成＋大地
・ＫＥＩa.k.a単三（電池グルーヴ）
・桂 九ノ一