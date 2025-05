大阪・関西万博(大阪・夢洲)で開催される『EXPO共鳴 フェス -人間響命祭-』(5月14日・15日)の追加アーティスト・タイムテーブルが、7日までに発表された。新たに出演が決定したのは、Tempalay、 梅田 サイファー、DENIMSなど7組。宮田裕章テーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」の活動の一環として実施。屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」を舞台に、「もう一度、生まれなおす。」をテーマにしたカルチャー フェス ティバルとなる。

パビリオンのある静けさの森で立ち上がる“共鳴”の静寂とは対照的に、 フェス では、混ざり合い、湧き上がるカオスの熱量の中に、未来へつながるものを生み出す。大阪独自のストリート・アート・音楽・屋台など、地元の文化が融合する。万博チケットのみで、別途料金なく入場可能。■『EXPO共鳴 フェス -人間響命祭- 』会場:EXPO2025会場内「EXPOアリーナ(Matsuri)」前夜祭 5月14日(水) GOMA & The Jungle Rhythm Section・エンバーン・DJ YOKU(A Hundred Birds)・Big Mouth Brass Band・DANKAI JR DJ's(senda、MARUI KENJI、TANK)・BON.井上本祭:5月15日(木)・Tempalay 梅田 サイファー・DENIMS・BAGDAD CAFE THE trench town・ONI & SU PERFUNCY!・スーパージェットキノコ・愛はズボーン・ALTZ・S AMO ・DJ マリア ージュ&メアリースミス・サイバーおかん with 電脳会館・ミクロムス・ザ・バクマイズ・ZαSAVAGE+龍成+大地・KEIa.k.a単三(電池グルーヴ)・桂 九ノ一