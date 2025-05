描き下ろしイラストを使用した「クリアカード」プレゼント！ぼのフェス2025春

竹書房は、竹書房の全力コミックスフェア「ぼのフェス2025春」を、5月下旬より順次開始します。

竹書房は、竹書房の全力コミックスフェア「ぼのフェス2025春」を、5月下旬より順次開始。

2015年から開催している「ぼのフェス」は、2025年の2025年おかげさまで11回目を迎えます。

10周年を超えた2025年は、「ぼのフェス2025春」「ぼのフェス2025秋」と、2回に分けたフェアを実施します。

「ぼのフェス2025春」は対象商品をBL作品に絞ったラインナップで、店頭購入特典も【フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード】にリニューアルしました。

「ハッピークソライフ」「シュガードラッグ」をはじめ、「幕が下りたら僕らは番」「お前のほうからキスしてくれよ」など、大人気作品の描き下ろしイラストを使用した「クリアカード」を合計12種類用意。

フェア期間中に参加書店にて対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入いただくと、コミックス一冊につき一枚、その場でプレゼントします。

そして書店店頭でのコミックスフェアに先駆けて、2025年5月1日(木)より主要電子書籍ストアにて「ぼのフェス2025」が開催されます。

連載中の作品を中心に、竹書房の「今」が詰まったラインナップをお得な価格で展開します!

■『ぼのフェス2025春』キャンペーン概要(全国のフェア参加書店)

【フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード(12種類)】

※クリアカード12種類の画像

描き下ろしクリアカード

対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入いただいた方にフェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入り描き下ろしクリアカードをプレゼント。

・実施期間 :2025年5月下旬より

・対象商品 :参加書店により異なります

・特典配布方法:参加書店により異なります

・特典 :フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード(全12種)

〈執筆陣〉

阿部あかね・かさいちあき・紺ノ由・さきしたせんむ・ざらめ鮫・高崎ぼすこ・たじまこと・はらだ・山田ユギ・やまやで・百合アズル・頼長(敬称略・50音順)

※特典のクリアカードは無くなり次第終了となります

※参加書店はフェア公式サイトにて確認してください

■電子書籍ストアキャンペーン概要

キャンペーン期間:2025年5月1日(木)〜2025年5月14日(水)

キャンペーン内容:対象作品多数の大規模ディスカウントを実施致します。

※対象作品の詳細については各ストア・サービスにてお確かめください

【参加書店名(順不同、敬称略)】

Amebaマンガ

auブックパス

BOOK☆WALKER

DLsite comipo

DMM.com

ebookjapan

honto

Kindle

LINEマンガ

pixivコミック

Reader Store

Renta!

U-NEXT

アニメイトブックストア

コミックシーモア

コミックフェスタ

ピッコマ

ブックライブ

ブッコミ

まんが王国

楽天Kobo

など

