長谷見昌弘氏・鮒子田寛氏の特別講演を開催！富士モータースポーツミュージアム「〜蘇る熱狂の60s富士〜日本グランプリ企画展」

富士モータースポーツミュージアム「〜蘇る熱狂の60’s富士〜日本グランプリ企画展」

日時 : 2025年5月10日(土) 午後5時〜

会場 : 富士モータースポーツミュージアム 1F 日本語グランプリ展示ゾーン

〒410-1308 静岡県駿東郡小山町字中島645

テーマ: 今こそ伝えたい、熱狂の舞台裏

登壇 : 長谷見 昌弘氏(タキ・レーシングとして日本グランプリに出場)

鮒子田 寛氏(チームトヨタとして日本グランプリに出場)

司会 : モータージャーナリスト 藤原よしお氏

特別講演は、来館中の方はどなたでもご聴講いただけます。

なお、座席数には限りがあります。

満席の場合は立ち見での観覧となります。

富士モータースポーツミュージアムは、1960年代の日本における最高峰のレース「日本グランプリ」で活躍した車両をテーマにした「〜蘇る熱狂の60’s富士〜日本グランプリ企画展」を開催。

この展示の一環として、当時ステアリングを握ったレジェンドドライバー、長谷見昌弘氏と鮒子田寛氏を迎え、特別講演を2025年5月10日に実施します。

この講演では、長年にわたり日本のモータースポーツ界を牽引してきたお二人とともに、モータースポーツ熱が頂点に達した1960年代の日本グランプリを振り返ります。

当時の日本グランプリでは、自動車メーカー各社がレースでの勝利を通じた販売促進を狙う一方で、モータースポーツをビジネスとして確立させようとするプライベートチームが台頭し、異なるアプローチを取るチーム同士の闘いが全国の注目を集めました。

実際にこの舞台に挑んだドライバーのお二人が、今だからこそ語ることができる貴重なエピソードや当時の舞台裏を語ります。

マクラーレントヨタ 鮒子田寛選手

