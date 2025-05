DEZERTが6月11日にリリースするニューアルバム『yourself: ATTITUDE』の詳細を発表した。初回限定盤に付属されるBlu-rayには、2024年9月に開催された<Let's Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!->、今年2月に開催されたコンセプトライブ<「study」#12-"タイトルなし"の補習編->』と<「study」#13-"最高の食卓"の補習編->から、全32曲に及ぶライブ映像が収録されることが明らかとなった。これまで映像化されてこなかった楽曲も多数収録されており、新旧ファンともに見応え抜群のプレミアムな内容となっている。

DEZERT LIVE Blu-ray 『DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」』



2025年5月14日発売2025年5月14日ライブ音源配信開始Pre-Add/Pre-Saveはこちら:https://lnk.to/pre_dezertspecialonemanliveatbudokan・通常盤:Blu-ray CRXP-10016 ¥8,800(税抜価格: ¥8,000)・ひまわり盤(ファンクラブ会員限定販売):Blu-ray+2CD(3枚組)CRZP-59 ¥14,300(税抜価格¥13,000)64Pライブ写真集/ミニジャケット・キーホルダー2種(「The Heart Tree」「傑作音源集「絶対的オカルト週刊誌」」絵柄)付/三方背ケース仕様◾︎通常盤収録内容[Blu-ray]・DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」 2024.12.27 日本武道館ライブ1. 心臓に吠える 2. 君の脊髄が踊る頃に 3. Sister 4. 匿名の神様 5. ミスターショットガンガール 6. Call of Rescue 7. さぁミルクを飲みましょう。 8. 神経と重力 9. ストロベリー・シンドローム 10. 「変態」 11. 私の詩 12. ミザリィレインボウ 13. 僕等の夜について 14. 「遺書。」 15. 「君の子宮を触る」 16. 再教育 17. TODAYEncore 18. オーディナリー 19. 「殺意」 20. 「秘密」 21. 「切断」(全21曲)・Documentary of the day・DEZERT "Ordinary days" 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜◾︎ひまわり盤収録内容[Blu-ray]・DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」 2024.12.27 日本武道館ライブ・Documentary of the day・DEZERT "Ordinary days" 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜※以上3コンテンツ通常盤と同内容・今日のDEZERT[CD](2枚組)・DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」 2024.12.27 日本武道館ライブ※収録曲はBlu-rayと同じく(全21曲)