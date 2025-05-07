アジア株 総じて上昇、上海株は続伸 アジア株 総じて上昇、上海株は続伸

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東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 22691.88（+29.17 +0.13%）

中国上海総合指数 3342.67（+26.55 +0.80%）

台湾加権指数 20546.49（+23.90 +0.12%）

韓国総合株価指数 2573.80（+14.01 +0.55%）

豪ＡＳＸ２００指数 8178.32（+26.88 +0.33%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80609.75（-31.32 -0.04%）



７日のアジア株は総じて上昇。米中が関税交渉を開始するとの報道や中国人民銀行（中央銀行）が預金準備率と７日物リバースレポ金利の引き下げを発表したことなどが好感されて、アジア株はおおむね買い優勢で推移した。上海株は続伸。金融、エネルギー、資本財などを中心に買われた。



上海総合指数は続伸。銀行大手の中国工商銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、炭鉱会社のチャイナ・コール・エナジー、航空機メーカーの中航沈飛、航空機部品メーカーの中国航発動力、調味料メーカーの佛山市海天調味食品、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）が買われた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。領展房地産投資信託基金（リンクリート）、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）が買われる一方で、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズ、航空会社のカンタス航空が買われる一方で、医薬品メーカーのＣＳＬ、ソフトウェアサービスのコンピュータシェアが売られた。

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