町田vs京都 スタメン発表
[5.7 J1第15節](Gスタ)
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
FW 44 佐藤響
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 15 永田倖大
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 99 高橋大悟
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
FW 44 佐藤響
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 15 永田倖大
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ