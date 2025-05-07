[5.7 J1第15節](Gスタ)

※19:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 23 白崎凌兵

MF 26 林幸多郎

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 18 下田北斗

MF 99 高橋大悟

FW 9 藤尾翔太

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 39 平戸太貴

FW 14 原大智

FW 44 佐藤響

FW 77 ムリロ・コスタ

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 15 永田倖大

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

MF 29 奥川雅也

FW 31 平賀大空

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ