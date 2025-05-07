[5.7 J1第15節](レモンS)

※19:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 10 鈴木章斗

MF 14 茨田陽生

MF 19 福田翔生

MF 25 奥埜博亮

MF 50 藤井智也

FW 16 根本凌

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 32 松村晟怜

DF 33 高橋直也

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

FW 9 小田裕太郎

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 77 石井久継

監督

山口智

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

FW 36 井上愛簾

FW 41 前田直輝

監督

ミヒャエル・スキッベ