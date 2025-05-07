湘南vs広島 スタメン発表
[5.7 J1第15節](レモンS)
※19:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 10 鈴木章斗
MF 14 茨田陽生
MF 19 福田翔生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 16 根本凌
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 9 小田裕太郎
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 10 鈴木章斗
MF 14 茨田陽生
MF 19 福田翔生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 16 根本凌
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 15 奥野耕平
FW 9 小田裕太郎
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ